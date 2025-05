Aree verdi in città «Sono cresciute del 20 per cento» 

Da 26mila metri quadrati nel 2020 a 31 mila nel 2025. In cinque anni le aree erbose di Monserrato sono aumentate di quasi il 20%, trasformando 6 mila metri quadri di zone incolte. Il punto sul piano del verde è stato fatto ieri nella riunione della terza commissione consiliare, presieduta da Bernardette Ibba, in cui sono stati analizzati i progressi effettuati dalla redazione del piano, stilato dall’agronomo Raimondo Congiu.

La rivoluzione green ha visto nascere le aree verdi di via Germanico, piazza Galba, via Marconi, piazza Settimio Severo, via Sant’Angelo, via Boezio, piazza Perù e il parco dell’Ex Cimitero. L'ultimo restyling ha riguardato la rotonda di via Riu Mortu, prossimi interventi in via Capo Comino e nel parco accanto alla chiesa La Salle. Con l’aggiornamento del piano, l’amministrazione dispone di tutti gli strumenti per mandare in appalto la gestione triennale del verde cittadino, che aveva subito dei rallentamenti proprio a causa del mancato censimento dei nuovi parchi.

