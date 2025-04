Aree verdi, avviati i lavori di recupero 

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria delle aree verdi cittadine. Un appalto da 300mila euro che punta a rimettere a nuovo una zona in cui il verde versava in condizioni critiche, a partire dalla rotonda tra via Riu Mortu, via Zuddas e via Cabras, dove è stato allestito il primo cantiere. Gli interventi proseguiranno nella mezzeria di via Riu Mortu, dove verrà curato il verde centrale e sistemato il decoro complessivo. A seguire, gli operai si sposteranno in via San Valeriano e via San Gottardo, per poi concludere nella rotonda davanti alla chiesa di San Giovanni Battista De La Salle. L'assessore al Verde pubblico Saverio De Roma sottolinea che il cantiere si muoverà a tratti, senza chiusure totali delle strade: «Non vogliamo creare disagi eccessivi ai cittadini né alle attività commerciali. Per questo motivo verranno istituiti alcuni divieti di sosta laterali per consentire il passaggio dei mezzi, evitando divieti unitari che avrebbero un impatto più pesante sulla circolazione». (d.l.)

