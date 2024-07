Aree portuali, circolo Pd all’attacco 

Sulla nuova geografia portuale covano malumori. Le vicende delle ultime settimane hanno allarmato anche la segreteria del circolo Pd di Tortolì-Arbatax. «L'attuale situazione vede coinvolte diverse associazioni che rischiano di perdere tutto - si legge nella nota del segretario, Filippo Cherchi - Le decisioni prese stanno minando gli equilibri e rischiano di generare un conflitto sociale». C’è per i Dem: «mancanza di condivisione e sono state prese decisioni senza considerare le assegnazioni già in essere e senza valutare alternative». In particolare, «le aree di Cala Genovesi sono state ridimensionate per realizzare negli spazi a terra un Museo del mare del Comune. Scelta inopportuna in quanto esiste la stazione marittima più adeguata. A questo si aggiunge il ridimensionamento e le assegnazioni degli specchi acquei che non hanno tenuto conto di esigenze e peculiarità del porto. Le attività come il noleggio gommoni possono collocarsi nella spiaggia della Capannina, lasciando libera la banchina di levante». ( f. m. )

