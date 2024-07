Aree per i cani, scontro in Consiglio 

Torna nuovamente in Consiglio comunale la proposta di creare di un dog park. Le tre aree già presenti nel territorio destinate ad accogliere i cano non sembrano essere sufficienti: «Non tutti i quartieri - denuncia il consigliere Stefano Demontis - al momento dispongono di aree idonee».

I luoghi

Sono tre gli spazi per lo sgambamento dei cani: uno che all’angolo tra via Sicilia e via Londra, l’area cani Coghinas situata in via Francia e quella delle Terre Cotte in corso Europa: «I pochi spiazzi presenti ad Assemini dedicati al benessere animale - aggiunge Demontis - non soddisfano minimamente le esigenze di tutta la comunità». E definisce «inadeguato» non solo il numero, ma anche il loro stato: «Non sono a norma: spazi ridotti privi di acqua, ombra e panchine per gli accompagnatori». A quella di Demontis si aggiunge la denuncia di Massimo Carboni, portavoce FdI: «Lo stato di degrado delle aree di quartiere è in costante peggioramento».

I problemi

La carenza di spazi comporta, conseguentemente, alcune problematiche: «I proprietari sono costretti a portare a sgambare i cani nelle aree comuni destinate al verde. Ciò crea problemi di civile convivenza tra gli amanti dei cani e i cittadini che frequentano questi luoghi». I problemi nascono dall’inosservanza delle norme di comportamento: «Alcuni non tengono i cani al guinzaglio, non fanno indossare la museruola e non raccolgono le deiezioni. Inoltre i cani lasciati liberi possono diventare un serio problema per l’incolumità di genitori, bambini e per chi soffre di cinofobia». Sono passati circa dieci anni da quando un gruppo di volontari propose di realizzare i dog park: «Non solo per assicurare il benessere animale - dichiara Carboni - ma anche per garantire il rispetto delle ordinanze che impediscono l’accesso dei cani negli spazi verdi».

Botta e risposta

Sia Demontis che Carboni propongono la creazione di un dog park: «Dovrebbe essere strutturato - consiglia il primo - come prevede la normativa. Un luogo idoneo e confortevole per giocare e addestrare. Ciò migliorerebbe l’igiene e il decoro urbano». Anche Carboni rilancia la proposta fatta già a suo tempo che prevede la realizzazione di «uno spazio verde ampio, arredato e strutturato per consentire ai cani di giocare e ai conduttori di trascorrere, in armonia con la natura, ore di relax».

L’amministrazione

Ai consiglieri replica il sindaco Mario Puddu: «Il benessere animale è uno dei punti più importanti del nostro programma elettorale. Oltretutto alla fine del nostro mandato ci saranno un’area cani all’anno in più per un totale di cinque. Sicuramente non ci faremo sfuggire l’occasione ovunque si presenti ma tempi, luoghi e modi li decideremo noi».

