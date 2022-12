Aree Peep, via libera ai riscatti 

È stata approvata, durante l’ultimo Consiglio comunale, la modifica al regolamento per il cambio di regime giuridico per le aree Peep, ossia quelle riservate alla costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare. Ora i possessori di case e terreni nelle lottizzazioni Le Serre e Su Idanu avranno la possibilità di acquistarne la piena proprietà mentre ora vantano soltanto un diritto di superficie.

A presentare la richiesta in Aula il gruppo “Quartucciu nel cuore”, formato dai consiglieri di minoranza Franco Paderi, Michela Vacca, Damiano Paolucci, Paola Cocco e Giovanni Meloni, che hanno chiesto al Consiglio di adeguare il regolamento comunale del 2017 alla norma nazionale varata quest’anno che, appunto, ha regolamentato il cambio di regime giuridico.

La svolta

«La richiesta di adeguamento», spiega il consigliere Paderi, «è stata avanzata in una interrogazione fatta a luglio. Gli uffici hanno potuto adeguare solo ora il regolamento perché impegnati con innumerevoli incombenze. Il risultato ottenuto smentisce coloro che sostenevano e continuano a sostenere che il gruppo di minoranza persegue solo fini ostruzionistici: sui temi di rilevante importanza portiamo avanti le nostre proposte e sosteniamo le nostre opinioni nell’interesse dei nostri concittadini».

Le aree edificabili

Il gruppo di minoranza ora attende l’approvazione della delibera per l’adeguamento del valore venale delle aree edificabili su tutto il territorio quartuccese, ma con particolare attenzione alle zone di Su Gregori, Arbuzzeri, via Cirene e più, Sa Mallora, Su Idanu e Sant’Isidoro, oltre che alle aree edificabili della zona industriale di Pill’e Matta. Terreni nei quali i cittadini da oltre trent’anni pagano l’imposta comunale.

«Anche il problema delle aree edificabili va risolto», sottolinea Paderi, «i cittadini proprietari di questi terreni nel piano di risanamento e non solo, pagano l’Imu su un valore venale calcolato nel 2009, valore in contrasto con quanto deliberato in Consiglio comunale a marzo 2022. Il problema si verifica anche in caso di dichiarazione di successione». La minoranza in realtà si sarebbe aspettata una proposta di variazione per far sì che, il 16 dicembre, ultimo giorno utile per pagare l’imposta comunale, i cittadini si ritrovassero a pagare meno o addirittura non pagare il secondo acconto Imu a seguito dell’adeguamento del valore venale delle aree edificabili.

Il nodo

«Vista la discrasia rilevata e condivisa anche dall’assessore all’urbanistica Cristian Mereu durante l’ultima seduta del Consiglio di venerdì 16 dicembre», aggiunge il consigliere dell’opposizione, “ specificando che l’importo indicato nella delibera di Giunta del 2009 per i terreni del Pru è di 100 euro a metro quadro, invece, in quella del Consiglio comunale del marzo 2022, l’importo indicato nella relazione è di 79 euro a metro quadro, senza una distinzione tra le aree fornite di una rete idrica e fognaria e quelle non percorse da sotto servizi, che dovrebbero avere un valore ai fini Imu inferiore rispetto ai 79 euro deliberati».

