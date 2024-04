Aree pedonali alla Marina fino a ottobre 

Tutto confermato: la giunta, in uno degli atti prima dello scioglimento del Consiglio, ha approvato la proroga per la pedonalizzazione alla Marina. Così i tratti di via Cavour, via dei Mille, via Sant’Eulalia e via Porcile, resteranno chiusi al traffico auto fino al 31 ottobre.

Si prosegue dunque nel segno della continuità, seguendo l’orientamento dell’amministrazione comunale nel procedere «alla progressiva pedonalizzazione dei quartieri storici» sia per le caratteristiche delle strade che non consentono il transito dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, «sia perché la salvaguardia delle peculiarità storiche e artistiche dei quartieri storici non è compatibile con il traffico veicolare intenso, e con la riduzione dei problemi di inquinamento causati dal traffico veicolare».

Nel documento di proroga della pedonalizzazione si ricorda anche «tale iniziativa ha trovato il consenso dei residenti, degli operatori commerciali e dei turisti». I tratti interessati dal provvedimento di conferma sono via Cavour (tra via San’Eulalia e via Lepanto), via dei Mille (tra via Cavour e via Roma), via Sant’Eulalia (tra via Sicilia e via Cavour) e via Porcile (tra via Cavour e via Roma). Il consorzio per il Centro Storico dovrà garantire l’accessibilità ai mezzi per le operazioni di carico e scarico nella fascia oraria tra le 7 e le 11 per una durata di quindici minuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA