«Aree non idonee, la mappa non esiste» 

Una mappa delle aree non idonee in Sardegna? «Ho chiesto alla Regione: non esiste. Si parla del nulla». Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru, definisce «un pessimo colpo di scena» la scoperta fatta mentre si trova a fare i conti con una delle numerose richieste per la realizzazione di un impianto eolico nel territorio del suo Comune. Dall’assessorato regionale all’Ambiente, dove dovrebbero governare l’assalto delle rinnovabili, hanno chiesto a lui, primo cittadino, di indicare se le aree scelte dalla società Engie Trexenta Srl per il progetto “Marmilla”, con sei pale di grande taglia, siano idonee o meno sulla base della legge 20 approvata lo scorso dicembre dal Consiglio regionale. Un corto circuito di competenze.

Onnis ha cercato lumi con una telefonata in assessorato. Il senso della sua richiesta era, in sintesi: «Chiedete a me cose che dovreste conoscere molto bene voi? Mi date una mappa?». La risposta gli ha fatto cadere le braccia, lo ha fatto sobbalzare sulla sedia e ha scatenato tutte le reazioni di sconforto esprimibili con frasi fatte: «La mappa non c’è».

La missiva dell’assessorato è arrivata il 4 aprile alla Pec dei Comuni di Villanovaforru, Sanluri, Sardara e Furtei: tutti interessati dall’operazione eolica avviata davanti al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica a maggio del 2023. L’iter è ripartito dopo la consegna di integrazioni da parte della società. La Regione vuole presentare le sue osservazioni. Ma nonostante una legge sulle “aree idonee” approvata dopo interlocuzioni con tutti gli uffici comunali, che hanno fornito tonnellate di documenti, ora chiede agli stessi tecnici municipali «di pronunciarsi sulla presenza di aree non idonee di cui alla suddetta legge regionale». E pure in fretta: la scadenza è fissata per il prossimo 15 aprile.

Onnis è incredulo. «Dopo quel che abbiamo passato l’anno scorso, le schede, le tabelle, la legge 20 sulle aree idonee e tutto il resto, chiedete a me di dirvi se le pale ci possono o non ci possono stare?». Il quesito è posto in via astratta. Poi rivolto direttamente all’assessorato regionale, contattato telefonicamente: «Dov’è la mappa dettagliata delle aree idonee e non idonee sarde, che nasce dalla Legge 20 e dai suoi allegati, con le decine e decine di criteri che permettono di escludere l’installazione delle fonti di energia rinnovabile?».

La carta fondamentale che doveva salvare la Sardegna dall’assalto eolico e fotovoltaico, gli dicono, non c’è. Per questo, spiega Onnis, «arriva la richiesta ai comuni di accollarsi l’onere» di indicarle. Ma sulla base di quali criteri?», si chiede il sindaco. «E perché devo assumermi io, davanti a Regione, Stato e aziende, il rischio di dare per idonea o meno una parte del territorio di Villanovaforru?».

La conclusione è amara: «Oggi, quando si parla di aree idonee o non idonee, si sta ancora parlando sostanzialmente del nulla. Manca la carta, manca cioè l’oggetto materiale della contesa tra governo regionale e governo italiano, per uno scontro che ovviamente copre prima di tutto interessi economici e politici. E se la Corte costituzionale dovesse decidere sulla Legge 20 senza tale strumento, lo farebbe non sapendo sul serio che significa quell’1 per cento accampato da viale Trento come unica parte della Sardegna concessa alle rinnovabili». Intanto? «Provano a lasciare il cerino in mano a me». E lui non lo vuole tenere.

In serata arriva una nota congiunta di replica a Onnis da parte degli assessorati regionali all’Urbanistica, Ambiente e Industria: «La mappa in realtà esiste ed è in fase di collaudo», affermano, «riporta le aree individuate nella legge 20 in gran parte già note, tanto che diversi uffici comunali hanno già applicato la legge per i procedimenti di loro competenza. È su supporto tecnologico GIS (Geographic Information System)». I Comuni che si sono rivolti alla Regione «hanno ricevuto l’assistenza necessaria per individuare esattamente le aree idonee o meno a ospitare un impianto di energie rinnovabili, senza spazio all’interpretazione. Se il sindaco Onnis ha trovato difficoltà con la Regione, ce ne dispiacciamo e lo invitiamo a rivolgersi nuovamente agli uffici, certi che riceverà l’assistenza richiesta».

