Aree montane La strategia per rinascere 

Un tavolo tecnico per spiegare la strategia per le aree interne (Snai) che le comunità dell'area della Comunità montana Gennargentu Mandrolisai intendono attuare: accogliere un'aspirazione condivisa per favorire la crescita del territorio. Creando un sistema armonizzato sui diversi settori dello sviluppo locale: agricoltura, cultura, turismo, impresa. Ci sono potenziali risorse per oltre 2 milioni di euro. A tal fine, la stipula della convenzione tra Regione e il Gal per attività di supporto alla Comunità montana, per l'attuazione degli interventi relativi allo sviluppo locale.Dichiara Laura Deiana, responsabile Snai Bng: «Siamo soddisfatti di poter contare sul prezioso supporto tecnico del Gal. Le azioni Snai intendono valorizzare la filiera agroalimentare, promuovendo le produzioni agroalimentari sul mercato». E poi: «Il recupero delle terre abbandonate, l'attivazione del mattatoio di Meana Sardo, un hub per lo scambio merci, il Club di Prodotto». (g. i. o.)

