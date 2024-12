Aree minerarie, lavori per 10 milioni di euro 

La riscoperta del patrimonio minerario, il suo recupero e la sua valorizzazione: è questo l' obiettivo al centro del progetto sulla nuova vita delle miniere, nella zona appartenente al Comune di Iglesias. Il progetto è stato curato e promosso dalla amministrazione comunale, ed approvato dalla Giunta. Per i lavori serviranno dieci milioni di euro, arriveranno con un finanziamento erogato con i fondi europei per lo sviluppo delle Regioni, denominato Fesr.

Il progetto

Il progetto contempla diverse linee di sviluppo, fra le quali la principale è il recupero e la riqualificazione della antica Laveria La Marmora, la principale struttura produttiva di Nebida, che venne realizzata su una ripida scarpata, quasi a picco sul mare, e munita di un piccolo approdo sottostante. Ma nel progetto vengono individuate numerose gallerie e piccole e grandi miniere da valorizzare con il loro recupero, sotto il profilo turistico e culturale. È prevista la realizzazione di numerosi percorsi, strade e sentieri, accessibili anche alle persone con disabilità. Un autentico tour di archeologia mineraria per conoscere e amare la storia e la memoria di questa terra. «Sarà un lavoro interessante e un impegno di notevole importanza - ha dichiarato l' assessore alle Attività produttive e al bilancio, Daniele Reginali - il nostro fine è coniugare attraverso questo binomio perfetto fra cultura e turismo, nuove e proficue linee di sviluppo. È nostra intenzione - prosegue l’assessore - la massima fruibilità dei siti minerari, in termini culturali e turistici orientati allo sviluppo del territorio. Sono i luoghi della memoria mineraria da rendere aperti al pubblico con tutti gli strumenti possibili». Verranno infatti, istituiti dei veri e propri circuiti di trasporto, dalla città e precisamente dalla stazione ferroviaria verso Nebida e Masua. «Antiche risorse da riscoprire attraverso il recupero delle zone minerarie». fanno sapere dal Comune.

L’accordo

Fra poche settimane verrà siglato in Regione l’accordo di programma. «Leggiamo questo progetto in chiave turistica - ha sottolineato l' assessore ai lavori pubblici, Alberto Cacciarru - e sono certo che sarà un successo e ci darà grandi soddisfazioni a livello Europeo. Iglesias al centro del territorio, è questa un' altra finalità del progetto. Le opere sono relative agli interventi di recupero anche del tratto ferroviario fra la galleria Ornella, la galleria la Marmora e il ripristino del piano inclinato per la fruizione ai fini turistici della vecchia Laveria Lamarmora. Lavoriamo su una attenta pianificazione, infatti - prosegue l' assessore - la rigenerazione delle aree minerarie richiede un approccio integrato che tenga conto dei molteplici aspetti del processo di recupero, come per esempio, le bonifiche, il ripristino ambientale, il riuso delle strutture esistenti».

