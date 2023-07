Aree interdette ai camper 

Vietata la sosta e il transito a camper e autocaravan in alcune zone della città. Il comandante della polizia locale, Gianfranco Lefons ha firmato l’ordinanza che stabilisce che «l’area di parcheggio del cimitero comunale, ubicata nel viale dei Pini, l’area di parcheggio del museo e della zona archeologica, ubicata nella piazza Cartagine, e il piazzale Pertini, saranno interdette al transito ed alla sosta di camper e autocaravan». Si tratta di zone, si spiega, utilizzate da turisti e visitatori della cittadina che lasciano le autovetture per raggiungere siti diversi e per motivi vari. In particolare, il divieto per Piazzale Pertini sarebbe motivato dal fatto che “per diversi giorni della settimana è area di mercato e, inoltre, utilizzato dai bus di linea». Sarebbero in atto anche le verifiche relative all’esercizio di camper service di alcune attività che non avrebbero le autorizzazioni. (s. g.)

