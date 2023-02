Aree industriali dismesse, si decide 

«La scelta del Consorzio industriale di Sassari di attivare la procedura per la retrocessione delle aree industriali non più produttive rappresenta un sistema per liberare beni immobili che non possono restare dormienti per troppo tempo e impedire lo sviluppo di nuove intraprese». Così il neo segretario generale della Cgil Sassari, Massimiliano Muretti, sulla procedura attivata per requisire immobili inutilizzati, attraverso il sistema della retrocessione di circa 665 ettari di terreni industriali sui quali insistono stabilimenti in stato di abbandono, per la maggior parte di proprietà di Eni Rewind, la società partecipata dell’Eni. Nei prossimi giorni ci sarà un confronto diretto tra la Cgil e il Consorzio per capire le strategie da attuare, sempre in un’ottica di collaborazione con il colosso Eni, proprietario di circa 400 ettari evidenziati nel documento “Prima ricognizione delle aree inutilizzate nell’agglomerato di Porto Torres”. Le aree più appetibili sorgono sul water front in prossimità del “molo Asi”, hanno una estensione di circa 35 ettari e sono occupate da opifici dismessi, di proprietà di aziende in stato di fallimento, ma su zone ormai superate, non caratterizzate e quindi non immediatamente utilizzabili.

