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Porto Torres.
15 marzo 2026 alle 00:29

Aree industriali dismesse:  4 offerte per il fronte mare 

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Il Consorzio industriale di Sassari registra un interesse crescente degli operatori economici ad investire nel polo industriale di Porto Torres, attratti dalla presenza del bacino portuale, dalla posizione e dalla estensione della zona, oltre 300 ettari di aree retrocesse e disponibili per lo sviluppo della cantieristica navale e dell’economia del mare. Le zone più appetibili i 10 ettari di terreni fronte porto industriale, dove prosegue l’iter per la gara relativa agli interventi di demolizione dei vecchi impianti. In questa fase preliminare sono stati programmati quattro sopralluoghi obbligatori, passaggi necessari per consentire alle 4 imprese interessate di presentare le proprie offerte con piena conoscenza delle caratteristiche tecniche dell’area e delle lavorazioni previste. Nel frattempo proseguono le attività del Consorzio per la rigenerazione dell’area industriale e, in particolare, per gli interventi di demolizione dell’ex stabilimento Cementir e le operazioni di riconversione di 46 ettari di aree dismesse. «Le attività rappresentano un ulteriore passaggio nel percorso di riqualificazione e rilancio dell’area industriale», sottolinea Simona Fois, presidente del Cipss «con l’obiettivo di accompagnare le operazioni di demolizione, messa in sicurezza e successiva valorizzazione dei siti produttivi». Tra i progetti prioritari del Consorzio- condivisi con l’assessorato regionale all’Industria pronto a firmare la convenzione per il trasferimento di 40 milioni di euro - vi è la demolizione degli edifici dell’ex Ferriera e dell’ex Vianini.

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