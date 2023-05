È iniziata la pulizia dell’erba incolta e delle canne che crescono numerose lungo gli argini del fiume Matzeu a Sestu.

L’operazione viene effettuata in vista della stagione estiva e rappresenta una protezione dal rischio d’incendi, ma anche in caso di esondazione del fiume. I lavori saranno completati in questi giorni; sono in corso anche gli stralci dell’erba incolta nei terreni incolti di campagna, come parte della campagna antincendio.

