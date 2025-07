Aree incolte, pulizia in tutta la città  

Operazione anti incendi in corso in diverse zone di Selargius. Dallo sfalcio lungo il Riu Nou, dove da tempo regnavano erba alta e qualche sacchetto di rifiuti lanciato negli argini del canale d’acqua che scorre dentro la città, alle fasce taglia fuoco previste nel piano comunale di Protezione civile. «Abbiamo fatto diversi interventi nel territorio per quanto riguarda gli sfalci, altri sono in corso», spiega il sindaco Gigi Concu. In campo il consorzio di imprese che gestisce l’appalto del verde in città. Avr e Imera, alle prese con più cantieri primaverili che quest’anno sono stati richiesti per far fronte alla ricrescita della vegetazione. «I nostri giardinieri stanno facendo un lavoro enorme sul fronte della pulizia delle aree incolte, comprese le fasce ai bordi della via Nenni», sottolinea il sindaco, «quest’anno non è stato semplice viste le piogge di fine primavera». In corso anche i lavori affidati a una ditta esterna con gara d’appalto: fasce taglia fuoco intorno al parco di San Lussorio, a ridosso delle case di via Segni - che si sommano agli interventi di pulizia fatti dagli stessi privati - e lo sfalcio lungo i canali che attraversano il territorio, Riu Nou ma anche Riu Mortu.

RIPRODUZIONE RISERVATA