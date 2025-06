Aree incolte, incubo incendi 

Una miccia pronta ad esplodere. Così si presenta la città dal centro al litorale, dove a farla da padrone sono terreni incolti, pubblici e privati, ricoperti di erbacce, che spuntano a ridosso di abitazioni con il grande rischio di incendi.

E la stagione dei roghi è già partita malissimo: dalle sterpaglie in via Giotto domenica è partito l’incendio arrivato fino ad alcune case in via Marconi, davanti al cimitero, devastandone una e lasciando senza più un tetto sotto cui vivere, un’intera famiglia.E pensare che c’è pure un’ordinanza che impone le bonifiche dei terreni entro i primi di giugno. Ma a guardarsi intorno a rispettarla sono davvero pochi.

La mappa del pericolo

Che le cose non vadano proprio bene si vede già dall’ingresso della città su viale Marconi, dove la vegetazione cresce altissima a bordo strada e nel rio Is Cungiaus, proprio da dove ogni anno partono gli incendi più pericolosi: basti pensare all’anno scorso quando le fiamme si erano estese in mezzo alle case in via Turati e da qui in via Della Musica. Eppure, nessuno sembra ricordarsene, perché poi al via della stagione degli incendi il canneto è sempre in condizioni pietose. Grave anche al situazione nell’agro: nella zona del Simbirizzi l’erba secca a bordo strada è alta quasi due metri. E la paura accompagna anche i residenti di via Lombardia a un passo da via Brigata Sassari. Qui c’era una volta, uno scivolo. O meglio c’è ancora solo che i bambini non possono giocare. Tutta colpa delle erbacce altissime che lo sommergono, così come tutti gli altri giochi. Erbacce e sterpaglie che invadono anche tutte le aiuole di questo quartiere in parte con case di Area in parte con abitazioni riscattate e acquistate dai proprietari.

Scaricabarile

Solo che la storia è sempre la stessa. Nell’incertezza se le bonifiche spettino ad Area o al Comune a farne le spese sono i residenti che in alcuni tratti si sono quotati e hanno realizzato dei piccoli giardini, come quello dove si trova la statua della Madonnina con Bernardette.

«Noi facciamo parte di quelle persone che hanno riscattato la casa da Area», spiega un residente Flavio Fanari, «ma purtroppo la zona è in balia del degrado e tutte queste erbacce in questo periodo di incendi, sono davvero pericolose anche perché sono a due passi dalle case. Così ci siamo messi d’accordo e stiamo cercando di ripulire almeno qualche aiuola per renderla più decorosa. A quanto sappiamo non si capisce se deve pulire Area o il Comune e noi non sappiamo più cosa fare».Nei giorni scorsi alcuni residenti hanno inviato anche una pec in Comune per segnalare la situazione e chiedere le bonifiche.

Fai-da-te

«Anche nei mesi scorsi avevamo dato una piccola ripulita», aggiunge Giancarlo Taccori intento a passare il tosaerba, «anche perché se lasciamo tutto così abbandonato, gli incivili si sentono autorizzati a continuare a sporcare e buttano l’immondezza in mezzo all’erba». E i residenti si occupano anche di tenere pulita una piccola parte della piazzetta dove ci sono i giochi.«Da anni combattiamo e chiediamo di pulire» dice l’amministratrice condominiale di una delle palazzine in via Lombardia Rosalba Forresu, «ma si passa la palla ad Area e intanto nessuno interviene. Ci sono residenti che si danno da fare e puliscono gli spazi davanti casa loro ma non possono fare tutto e soprattutto non è loro compito». Tante volte, aggiunge, «abbiamo fatto le segnalazioni perché ci sono blatte, zecche e adesso c’è anche il rischio di incendi».

