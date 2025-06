Aree incolte, incubo incendi  

Le sterpaglie sono altissime e ormai ingiallite dal sole, basterebbe una scintilla per far divampare un incendio. E non sarebbe la prima volta: a Tuvumannu, infatti, i precedenti non mancano, anche gravi.

I precedenti

Nell'estate del 2019 i vigili del fuoco furono costretti ad un super lavoro per domare due roghi che avvolsero lo sterrato attiguo al muro di cinta della scuola Italo Stagno. Stesso scenario nell'agosto 2020 con fiamme di fronte alla rotatoria di via Campania. Altri roghi nel luglio 2022 con il fuoco che arrivò a lambire le abitazioni, sospinto dal maestrale. Insomma, che il colle di Tuvumannu sia a forte rischio è noto e tra i residenti c'è preoccupazione perché il gran caldo è arrivato e nessuno si è ancora premurato di mettere in sicurezza la zona. «Non siamo affatto tranquilli», conferma Gianfranco Casti, 67 anni, «ci auguriamo che si intervenga al più presto con il taglio dell'erba perché qui siamo tutti a rischio».

Molti inviano foto dei dintorni delle loro case invase dalle erbacce: «Siamo messi davvero male».

Interrogazione

A chiedere un immediato intervento di prevenzione è anche il consigliere comunale Edoardo Tocco, che sul caso ha presentato un'interrogazione. «La stagione estiva amplifica la nostra vulnerabilità agli incendi», scrive il capogruppo di Forza Italia, «con le sterpaglie trasformate in esca, la possibilità che scoppi un focolaio, anche per mano di malintenzionati, è un pericolo concreto e dalle conseguenze potenzialmente fatali. Lo sterrato lungo la salita di via Is Mirrionis necessita con estrema urgenza di lavori di pulizia e diserbo».

L’ordinanza

«Esiste un'ordinanza che impone ai privati la pulizia delle aree non curate, si interrogano pertanto Sindaco e Giunta se, essendo a conoscenza della situazione, possano sollecitare la pulizia del sito, intimando l'immediata esecuzione, rilevato che l'area risulta di proprietà del Demanio regionale».

