Aree idonee, vertice Todde-alleati  Il Campo largo alla prova dell’Aula 

«Avanti senza tentennamenti». Il faccia a faccia tra la governatrice Alessandra Todde, gli assessori all’Industria Emanuele Cani, all’Ambiente Rosanna Laconi, all’Urbanistica Francesco Spanedda e i capigruppo del Campo largo, si è concluso in un’oretta con il rinnovo della linea precedentemente affinata. E cioè: il ddl 45 sulle aree idonee «va bene così come è» nonostante l’ordinanza del Consiglio di Stato.

L’incontro

Un vertice lampo, insomma, che non aggiunge né toglie a quanto già si sapeva. Anzi, la governatrice e i suoi assessori hanno rinnovato il concetto che l’ordinanza dei giudici di Palazzo Spada, piombata tra i banchi del Consiglio regionale proprio mentre era in corso la discussione generale sul ddl 45, non cambia né la strategia né la visione globale che Alessandra Todde vuole dare alla sua azione per quanto riguarda le aree idonee.

La presidente

Todde ha ribadito ancora una volta che il disegno di legge della sua Giunta ha intenti programmatori, mentre altre iniziative, come la Pratobello 24, hanno carattere sospensivo. Del resto, anche l’assessore all’Industria Cani – in un documento – aveva sottolineato che «l'ordinanza del Consiglio di Stato non ha alcuna ripercussione sulla potestà legislativa della Regione, che si fonda sullo Statuto. Lo stesso decreto Draghi fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e stabilisce che le aree idonee individuate abbiano carattere provvisorio fino a che le regioni non stabiliscano il contrario, cosa che ci accingiamo a fare con il disegno di legge in corso di approvazione in Consiglio. Questo non sarà sicuramente l’ultimo tentativo messo in atto dalle grandi società interessate a portare avanti progetti per affossare la necessità di definire un quadro normativo». Nessuno, tra i capigruppo, è entrato nel merito. Tuttavia, da qualche resoconto attendibile, è emerso che la governatrice starebbe vivendo la disputa sull’eolico con apprensione. Anche perché l’opposizione, che ha fatto rientrare stralci della Pratobello nel ddl 45 sotto forma di emendamenti, non risparmia attacchi diretti.

I comitati

La Rete Pratobello protesta: «Aspettiamo che mantengano i patti». Michele Zuddas, avvocato da sempre vicino ai comitati, commenta: «La maggioranza decide di tirare dritto sul ddl 45 senza tener conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato e senza nemmeno considerare la possibilità che proprio in questo momento sarebbe importante avviare un dialogo serio e costruttivo sulla Pratobello24», ha argomentato. «Un comportamento incomprensibile sia dal punto di vista politico che giuridico che ancora una volta denota una scarsa capacità di lettura politica delle tensioni sociali in corso, della sensibilità e maturità dei sardi su questi temi. A questo punto, per capire le intenzioni della maggioranza e per un ultimo tentativo di dare un senso alla parola democrazia, non resta che attendere l'incontro con i capigruppo. Nel frattempo troveremo i modi per rendere inefficace il ddl 45: è una promessa».

