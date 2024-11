Aree idonee, tensione in maggioranza 

La linea dura della governatrice Todde sulle Aree idonee provoca crepe in maggioranza. Alcuni consiglieri vorrebbero aprire a modifiche, con la Pratobello sullo sfondo. A Selargius sgomberato il presidio contro il Tyrrhenian Link (foto Giuseppe Ungari), l’elettrodotto di Terna che collegherà Sardegna e Sicilia. Le forze dell’ordine, con una presenza imponente, hanno eseguito un ordine di sequestro preventivo del Tribunale di Cagliari: otto attivisti sono indagati per occupazione arbitraria di terreni, violenza privata e danneggiamento. Rallentamenti in serata sulla 387.

alle pagine 4, 5