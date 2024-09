Aree idonee, sindaci contrari 

Doveva essere l’occasione dei chiarimenti e delle rassicurazioni, con i sindaci chiamati a raccolta dalla Regione per fare il punto sulle aree idonee. Invece prima a Sassari e poi a Olbia è finita che Alessandra Todde – accompagnata dagli assessori Francesco Spanedda (Urbanistica) ed Emanuele Cani (Industria) – ha promesso ma non convinto. «I 6,2 gigawatt da installare da qui al 2023 sono una proposta irricevibile, pur nella versione edulcorata che veicola la Giunta quando assicura tutela dell’ambiente e salvaguardia del paesaggio», tuona il fronte del “no” delle fasce tricolori.

La posizione

Già, la narrazione fatta dalla Giunta è uno degli elementi che più ha colpito i sindaci. A Sassari, Spanedda ha persino invitato i primi cittadini «a non chiamarle aree idonee», perché sarebbe riduttivo, visto che il Piano regionale prevederà pure quelle «ordinarie e vincolate». E se Todde ha parlato di «discussione bellissima» e detto che «la Sardegna non verrà più calpestata», Cani ha rincarato la dose della rassicurazione etichettando «i rappresentanti locali come protagonisti del futuro energetico». Ma per Roberto Ragnedda e Alessandro Malu, sindaco e vice ad Arzachena, «la sostanza non cambia: nel nostro territorio non c’è spazio per accogliere una proposta che di sostenibile non ha nulla». E il presidente del Consiglio, Mario Russu: «Possono anche non dire cosa sia realmente il Piano delle aree idonee, ma sappiano i cittadini che il disegno di legge su cui sta lavorando la Giunta è l’indicazione delle porzioni di Sardegna da immolare sull’altare della speculazione energetica». Tant’è: per oggi, quando Todde e assessori si spostano a Oristano, c’è già una defezione. All’incontro non parteciperà il sindaco di Scano Montiferro, Antonio Flore: «Noi non ci presentiamo a ratificare la resa della Sardegna, perché di questo di tratta: l’unica transizione accettabile sarebbe quella decisa dai sardi, attraverso le comunità energetiche. La Regione, invece, sta sostenendo scelte prese altrove, lontano da casa nostra».

Gallura di traverso

A non convincere i sindaci è stato anche quel passaggio in cui Todde ha promesso «di limitare al massimo il consumo di territorio». Un consumo che «ci sarebbe, se passasse il Piano – dice Vittorio Pinducciu, fascia tricolore a Telti -. Purtroppo c’è poco da essere felici: noi abbiamo deliberato il nostro “no” alla speculazione anche con un documento votato all’unanimità dal Consiglio. Non accetteremo la deturpazione del territorio». Porta dichiarata chiusa all’assalto delle rinnovabili anche da Oschiri, La Maddalena, Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa e La Maddalena. Olbia, invece, si è detta possibilista sull’off-shore, «a patto che non ci sono opere a terra», ha sottolineato il Settimo Nizzi. Stessa posizione per Golfo Aranci e San Teodoro.

Fronte Sassari

Sul versante opposto dell’Isola, quello nord-occidentale, i toni non cambiano di molto. «A Sennori – ha detto Michele Soggia, l’assessore delegato dal sindaco a rappresentare il Comune nel vertice con la Regione – stiamo faticosamente investendo su enoturismo, oleoturismo e archeoturismo. Persino nel centro urbano abbiamo domus de janas che attendono il riconoscimento come patrimonio dell’Unesco. Il paesaggio è una risorsa, la finestra dalla Nurra sul golfo dell’Asinara non può essere oltraggiata dalle pale». Todde ha trovato un alleato nel sindaco di Sassari, ex M5S passato con il Pd, tanto che il suo discorso è stato inviato dall’ufficio stampa insieme a quello della presidente: «Approvare un Piano è necessario – ha detto Giuseppe Mascia – ed è giusto farlo usando tutti gli strumenti di salvaguarda che la Regione ha a disposizione».

Movimenti civici

Sui vertici tra Regione e Comuni si accendono i fari accesi dei Comitati. «I sindaci sardi dovrebbero essere sentinelle a protezione delle proprie comunità e non podestà a rappresentanza di interessi esterni», dice Cristiano Sabino, di Sa Domu de Tottus. Anche Maria Grazia Demontis, dalla Gallura, punta il dito contro «gli amministratori locali che non si oppongono alla devastazione, perché non stanno facendo gli interessi dei sardi».

