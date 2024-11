Aree idonee, si cerca l’intesa per l’ok finale 

In Consiglio regionale si tratta con l’obiettivo di imprimere un’accelerata alla discussione del disegno di legge sulle Aree idonee all’installazione di impianti da rinnovabili. C’è già un’intesa di massima: la maggioranza ha accettato di apportare modifiche al testo su su suggerimento delle opposizioni. Che domani si riuniranno per fare sintesi su una proposta da portare il giorno dopo in conferenza dei capigruppo. Una sintesi non facile perché nel centrodestra trovano spazio almeno tre anime: quella di Forza Italia che chiede l’immediato ingresso in Aula della Pratobello 24, quella di FdI che ha ripreso la proposta di iniziativa popolare direttamente negli emendamenti al ddl, quella di Sardegna al centro 20Venti che sottolinea l’importanza del repowering.

Ora il Campo largo attende di conoscere la proposta della minoranza. Il capogruppo di FdI Paolo Truzzu ha già chiarito che «la disponibilità dell’opposizione non deve essere scambiata per la rinuncia alla difesa dei principi contenuti nel testo sottoscritto da 210mila sardi». Insomma, dopo il muro contro muro che ha caratterizzato la prima fase dell’esame, il centrodestra non può adesso restituire l’immagine di una coalizione pronta a lasciar passare le Aree idonee senza opporre resistenza. Le diplomazie sono al lavoro. L’accordo di massima prevede un punto fermo: approvare il disegno di legge addirittura alla fine della prossima settimana, comunque prima dell’11 dicembre, giorno scelto dalla Consulta per la discussione del ricorso del Governo contro la moratoria della Giunta (ro. mu.)

