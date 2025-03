Aree idonee, scontro Regione-Stato 

La Regione impugna i decreti del ministero, ma il centrodestra indossa la corazza e va all’attacco: «È comunque la prova del fallimento delle politiche energetiche di questa Giunta». E adesso? «La Pratobello va portata subito in Aula», è quanto trapela negli uffici dei gruppi d’opposizione, mentre quelli di maggioranza, decisamente più allineati nella difesa della legge 20. Del resto, il tanto per reagire alle autorizzazioni calate da Roma c’è, eccome. Il ministero dell’Ambiente lancia la sfida, approvando i progetti per due impianti agrivoltaici nell’Oristanese in aree non idonee e la Regione reagisce in punta di diritto. Se non è l’abbrivio di uno scontro istituzionale assomiglia a qualcosa di molto simile. In attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, la legge 20 è valida e applicabile: «Non illegittima, come sostiene il ministero» che, invece, nel concedere il visto a oltre 200 ettari di impianti agrivoltaici, evoca l’ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso in via cautelare proprio la parte del decreto Piccheto Fratin sulle aree idonee e, pertanto, «ne consegue l’illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell’individuare le aree idonee». Da qui l’impugnazione da parte della Regione: i progetti, in aree non idonee, non rispettano le disposizioni della normativa regionale e risultano in contrasto con i criteri stabiliti per la tutela del territorio e del paesaggio. Inoltre, entrambe le installazioni hanno ricevuto un parere negativo dalla Soprintendenza Speciale per il Pnrr del ministero della Cultura, che ha evidenziato criticità in relazione all’impatto paesaggistico e ambientale delle installazioni previste.

La Regione

«Pretendiamo che lo sviluppo delle energie rinnovabili avvenga nel rispetto delle regole, della pianificazione territoriale e della volontà delle comunità locali», dichiara l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi. «Abbiamo adottato norme chiare, stabilendo quali siano le aree idonee per tali impianti. Questi progetti non rientrano in quelle aree e, di conseguenza, non saranno autorizzati». A rafforzare la posizione dell’assessorato c’è pure la sentenza del Consiglio di Stato del 5 marzo 2024, che sottolinea come la valutazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli impianti Fer debba avvenire nel rispetto delle leggi regionali. «Il territorio non può essere stravolto senza criteri chiari e senza un’attenta valutazione degli impatti ambientali e paesaggistici», chiosa Laconi. «Difendere l’ambiente e il paesaggio è un diritto e un dovere sancito dalla Costituzione e dallo Statuto».

Il dibattito

Nel Campo largo la maggior parte dei consiglieri preferisce comunque mantenere una posizione defilata sul tema delle rinnovabili. Per Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, «l’impugnazione è un atto giusto e dovuto nei confronti di un atteggiamento, quello dello Stato, lesivo di ogni prerogativa statutaria e doppiamente preoccupante anche in considerazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale rispetto alla moratoria. Anche alla luce di questa dubito che un altra legge regionale possa essere la soluzione. Il conflitto è politico, non tecnico. Piuttosto credo si debba ragionare su una norma di attuazione che sancisca, una volta per tutte, i nostri limiti in materia di legislazione paesaggistica e urbanistica». Antonio Solinas (Pd), presidente della commissione Attività produttive, sostiene invece la legge 20: «Cassata la moratoria, la legge sulle aree idonee resta in vigore in attesa di un pronunciamento della Consulta, che non credo si accollerà la bocciatura di una legge che blocca le speculazioni».

La richiesta

Sul fronte dell’opposizione c’è chi rilancia la Pratobello a gran voce. È il caso di Alessandro Sorgia (Lega). «L’impugnazione annunciata dalla Regione è l’ammissione definitiva del fallimento delle sue politiche in materia energetica», spiega. «Avevamo avvisato che la legge sulle “aree idonee” non sarebbe stata sufficiente a proteggere i nostri territori, così come avevamo denunciato la grave incostituzionalità della moratoria, ora confermata dalla Corte. È evidente a tutti che solo la proposta popolare Pratobello 24 può garantire un reale scudo contro la speculazione energetica dilagante. Torneremo subito in Aula per chiedere con forza la calendarizzazione urgente della proposta, bloccata da questa maggioranza». Quindi FdI: «Occorre agire con tempestività per colmare il vuoto normativo che si sta creando», argomenta il vicecapogruppo Fausto Piga. «La Pratobello? Alcune parti possono essere riprese, ma l'approccio della maggioranza deve cambiare. Occorre mettere in campo la migliore legge possibile per creare un giusto equilibrio tra la tutela del paesaggio e gli interessi legittimi di una transizione energetica per famiglie e imprese». Sulla stessa linea i Riformatori: «Abbiamo sempre sostenuto che occorresse lavorare ad una legge che partisse dalla Pratobello, modificandola dove necessario, ma preservando lo spirito per cui tanti sardi hanno firmato», fa notare il capogruppo Umberto Ticca. «Per questo abbiamo chiesto che fosse portata in Aula già da settembre e lo stesso facciamo ora che la legge aree idonee ha mostrato la sua inefficacia».

RIPRODUZIONE RISERVATA