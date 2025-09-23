Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo 

L’autunno porta quella che – per i Comitati e i gruppi in campo contro la speculazione delle rinnovabili – è la regina di tutte le rese dei conti. La Corte Costituzionale ha fissato per il 7 ottobre la prima udienza relativa all’impugnativa promossa dal Governo contro la legge regionale 20 del 2024 sulle Aree idonee. La Consulta si pronuncerà sulla legittimità costituzionale di alcune parti della norma che, secondo l’esecutivo, sarebbero in contrasto con gli obblighi internazionali dell'Italia e con i regolamenti dell'Unione Europea sulla transizione energetica e gli impianti a fonti rinnovabili (Fer).

L’attesa

Inutile sottolineare che il pronunciamento è atteso in Sardegna come decisivo per il futuro dell’Isola, sotto attacco su tutti i fronti dalle multinazionali dell’energia, il cui unico scopo è trarre vantaggi economici dalle installazioni utilizzando le agevolazioni che arrivano dal Pnrr. Anche perché di quei vantaggi, qui resterà poco o nulla. Di sicuro nessuna compensazione, neppure per le aree espropriate o pagate il minimo necessario per poter portare a termine maxi parchi eolici o fotovoltaici anche in zone dall’alto valore storico-paesaggistico.

I comitati

Contro l’assalto si sta già mobilitando il Popolo dela Pratobello, che seguirà con attenzione gli svilippi dell’udienza. A cominciare dal sindaco Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo e padre della proposta di legge di iniziativa popolare da 211mila firme raccolte in tutta la Sardegna. «La nostra posizione è di attesa, perché è inutile esprimerci senza appigli di alcun tipo. Certo è che, se dovesse arrivare una bocciatura o un depotenziamento della legge regionale sulle aree idonee da parte della Suprema Corte, sapremo senz’altro come agire». A quel punto, secondo il sindaco di Orgosolo, l’unico strumento per colmare il vuoto normativo sarebbe quella auspicata subito dopo la presentazione delle firme in Consiglio regionale: la discussione in Aula della Pratobello 24: «Forse siamo ancora in tempo per porre fine a questo scempio e, prima di far sorbire ai cittadini un’altra legge flop, chiederemo l’approvazione della proposta formulata dai sardi».

Le strategie

La posizione d’attesa di cui riferisce il sindaco di Orgosolo è un mantra per i comitati. «Dal pronunciamento della Consulta molto dipende di quel che accadrà in Sardegna rispetto alla speculazione energetica e segnerà una nuova tappa nella lotta dei comitati», dice Luigi Pisci, portavoce del Comitato Sarcidano. «Tuttavia noi riteniamo che dovremmo prestare attenzione, oltre che allo Statuto sardo, a tutta la legislazione del comparto energetico. Perché, più studiamo, meglio ci rendiamo conto che i progetti che sono stati presentati in Sardegna dalle multinazionali hanno lacune e grandi manchevolezze dal punto di vista delle prescrizioni normative». Per i Comitati c’è poi un aspetto squisitamente politico: «Il popolo sardo vuole un altro modello di transizione, diverso da quello che emerge dai progetti e dalle scelte della politica nazionale e regionale».

La battaglia

Quindi la battaglia è a tutto campo: «Sul piano giuridico per quanto riguarda la ricerca di una protezione urbanistica e, su questo fronte, la legge Pratobello potrebbe diventare un punto fermo, oltre che il riconoscimento di una volontà popolare attraverso la sua approvazione in Consiglio». In contemporanea, prosegue il lavoro dei comitati «rispetto alle osservazioni ostative ai progetti, all’analisi approfondita delle manchevolezze tecnico-giuridiche che stiamo riscontrando nei progetti». Infine, è la chiosa del pensiero di Pisci, «continua la preparazione di una mobilitazione, che potrà esserci nel momento in cui sapremo quale sarà il destino della Legge 20 sulle Aree idonee».

RIPRODUZIONE RISERVATA