Aree idonee, pronto il ricorso del Governo 

La penombra è già calata da tempo quando “riservatamente” nei palazzi del Potere di Roma si consuma anticipatamente il verdetto sulle “aree idonee”, quelle disciplinate nella legge regionale varata lo scorso 5 dicembre dalla massima assemblea sarda.

Sigillo di Stato

La decisione, quella con il timbro di Stato, non era all’ordine del giorno. Nel segreto delle stanze del Governo, però, il sigillo al ricorso è stato apposto. Non lo confermeranno mai, nemmeno sotto tortura, ma i vertici del Ministero dell’Ambiente e quelli di Palazzo Chigi hanno già deciso: la legge sulle aree idonee sarà impugnata dal Governo, forse già dal prossimo Consiglio dei Ministri. Il dossier è già stato vergato dalle Avvocature di Stato, con una fitta corrispondenza tra il dicastero ambientale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fonte primaria

La conferma è riservatissima, da fonte definita, nel gergo dei potenti, “primaria”. Gli incontri tra i togati delle aree legali di Stato, tutti sottotraccia, avrebbero già messo a punto il testo dell’impugnativa a partire dal tema più dibattuto: le aree cosiddette «non idonee», quelle dove, secondo lo Stato, si possono comunque costruire pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Il Governo, e con diverse sentenze anche la Corte Costituzionale, ritiene il Decreto Draghi gerarchicamente superiore alle norme “ordinarie” regionali. L’affermazione è sistematica: nelle «aree non idonee» si potrà costruire di tutto e di più, semplicemente sono previste procedure autorizzative più complesse rispetto a quelle adottate per le «aree idonee».

Vulnus Draghi

Sarebbe questo il principale “vulnus” che i togati di Stato avrebbero già messo nero su bianco proponendolo come elemento centrale del nuovo ricorso alla Corte Costituzionale. Una botta da orbi che si sta, dunque, per abbattere sull’ennesima norma adottata in meno di un anno dalla maggioranza che governa la Regione in tema di speculazione energetica. Sarà formalmente il Dipartimento degli Affari Regionali a trasmettere a Palazzo Chigi il testo della deliberazione governativa con la quale si darà mandato all’Avvocatura Generale dello Stato di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge sulle aree idonee targata Sardegna. Si tratterebbe di un ” en plein” totale: “moratoria” impugnata, abrogata e sotto giudizio, la legge sulle aree idonee, invece, prossima alla “fucilazione”. La cronaca romana della missione sarda si consuma tra mattina e sera. Le porte dell’altezzosa sala delle Udienze della Corte delle Leggi si aprono all’alba, quelle di Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, poco più tardi. Da una parte il dibattimento inatteso tra avvocati e Giudici sulla fantomatica “moratoria” regionale, dall’altra i dossier infuocati che fanno sali e scendi tra Ministeri e Piazza Colonna. Il fascicolo Sardegna è tra quelli che più scotta non foss’altro che ad esaminarlo è la prima udienza dell’anno della Corte Costituzionale chiamata a decidere sulla fantomatica “moratoria”, quella che avrebbe dovuto bloccare tutto e alla fine non ha bloccato niente. Nel Palazzo della Consulta senza l’alta uniforme della toga più preziosa non entri, qui le leggi hanno il sigillo di vita o di morte, costituzionali o illegittime. I tavoli e le sale in cui si discute dell’Isola, però, non sono sempre quelli che si trasformano in foto e selfie opportunity . È nei meandri dei Palazzi più appartati che molto spesso si consumano decisioni che solo dopo arrivano alla ratifica finale. Quando la “soffiata” dell’imminente impugnativa governativa della legge sulle «aree idonee» irrompe sul colle più alto gli avvocati di Stato e Regione stanno ancora “sciabolando” sulla legittimità o meno dell’intervento “ ad adiuvandum ”, da tradurre come sostegno dell’impugnativa del Governo, avanzato dai tedeschi della Rwe, una multinazionale dedita a far soldi dal vento e dal sole, oltre che dalle cause civili, e non solo, per danni da far pagare alle amministrazioni che si frappongono ai loro desideri d’affari. L’arringa della Regione, affidata all’Avvocato Generale Mattia Pani, è pesantissima: «avete cercato di interferire persino sulla vita democratica del Consiglio Regionale con diffide fuoriluogo, l’intervento dei privati è inamissibile». Il Governo si rimette ai Giudici. In un attimo il Presidente, Giovanni Amoroso, convoca la Camera di Consiglio per deliberare.

Fuori i tedeschi

Dopo mezz’ora la decisione: intervento tedesco a sostegno del ricorso del Governo respinto. Dunque, come abbondantemente previsto e scontato, vista la giurisprudenza costituzionale, fuori i privati dal contenzioso, anche se sono riusciti ad instillare nella Corte e nello stesso Governo il legittimo sospetto che la “moratoria”, nel periodo di vigenza, dal 5 luglio al 5 dicembre, abbia potuto provocare qualche danno alle imprese, anche se non vi è evidenza, fatto salvo il parco eolico “Alas”, nel territorio di Ittiri, di proprietà della Rwe. Un dubbio sufficiente a dar vigore ad uno dei due presupposti necessari perché la Corte deliberi l’incostituzionalità o meno, anche davanti ad una abrogazione totale della moratoria: l’aver prodotto effetti potenziali o manifesti nel periodo di vigenza della norma. Il resto è tutto sul merito. L’Avvocato dello Stato è esplicito: la moratoria è fondata su competenze che non appartengono alla Regione, è stata fatta una norma totalmente fondata sulla questione energetica di competenza statale.

ll “Titolo” non basta

La replica della Regione, con gli avvocati Giovanni Parisi e Mattia Pani, è tutta incentrata sull’unico spiraglio che hanno a disposizione, il “Titolo” della norma, due righe che genericamente richiamano competenze statutarie della Regione, a partire da «edilizia e urbanistica». La difesa regionale è serrata, ma il relatore prescelto per la causa, Angelo Buscema, è Giudice accorto: lui da Presidente della Corte dei Conti non si è mai fermato al solo “Titolo” di una legge. Tutti da queste parti, avvocati e Giudici, infatti, sanno bene che senza norme stringenti sul piano statutario e di rango costituzionale sarà impossibile fermare la distruzione della Sardegna. La sentenza sulla fantomatica moratoria non tarderà ad arrivare, forse già entro febbraio.

