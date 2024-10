Aree idonee, primo sì «Il Campo largo affossa la legge di Pratobello» 

La maggioranza che sostiene Alessandra Todde vuol fare in fretta: le Aree idonee devono diventare legge prima che la Corte Costituzionale si riunisca l’11 dicembre per decidere sul ricorso del Governo contro la moratoria della Giunta. E così, ieri mattina, nelle commissioni Urbanistica e Industria del Consiglio regionale è arrivato il primo via libera. Sono bastati i voti del Campo largo, le minoranze infatti hanno abbandonato la seduta, come già avevano fatto l’ultima volta.

Il centrodestra

«Perché», ha spiegato Emanuele Cera di Fratelli d'Italia, «è palese la volontà di non voler affrontare contestualmente l'esame della proposta Pratobello 24, per questo abbiamo rinunciato a esprimere il nostro parere». Per Gigi Rubiu (FdI), «non ha senso discutere una legge quando ce n'è un'altra pronta per essere esaminata in commissione che tratta argomenti simili. Di fatto, l'approvazione del ddl Aree Idonee esclude la Pratobello 24». «Noi ricusiamo in toto il disegno di legge della Giunta», aggiunge Piero Maieli di Forza Italia, «ciò che vogliono i sardi è scritto nella proposta di iniziativa popolare, che piaccia o non piaccia». Ora, dichiara il capogruppo di Alleanza Sardegna Franco Mula, «stiamo attendendo di capire che tipo di atteggiamento intenda assumere la maggioranza con la legge di iniziativa popolare, che ora è pronta per arrivare in commissione. Di certo, noi non ci sentiamo di approvare il ddl Aree idonee senza prendere in considerazione una proposta di legge popolare firmata da 210mila persone». Disciplinando sulle Aree idonee, la Regione sta applicando quanto previsto nel decreto del ministro Pichetto Fratin. «Se per questo», è l’obiezione di Antonello Floris di FdI, «il decreto prevedeva anche la redazione di mappe, e noi non ne abbiamo visto neanche una».

I presidenti

Per il presidente della commissione Industria Antonio Solinas, «è negativo che le opposizioni abbiano abbandonato la seduta, sono sempre per rispettare le prerogative della minoranza». Detto ciò, «anche la minoranza deve avere la capacità di rispettare il ruolo della maggioranza. Il centrodestra avrebbe voluto unire i due testi di legge, secondo me in modo del tutto strumentale, perché ormai il disegno di legge Aree idonee è arrivato alla conclusione in commissione, dopo aver avuto il parere della commissione Bilancio, del Cal e dopo aver udito anche i comitati e i portatori di interesse legittimi». Dice il presidente della commissione Urbanistica Roberto Li Gioi: «Arriva in Aula il ddl 45 con cui noi riteniamo di approcciare nella maniera ottimale la transizione energetica, perché pur non consentendo un ulteriore consumo di suolo diamo la possibilità ai cittadini e alle imprese sardi, tra le altre cose, di riunirsi in comunità energetiche e su questo investiamo tante risorse». E la Pratobello 24? Non si potevano esaminare i due testi contestualmente? «La parola spetta al Consiglio regionale», è la risposta del consigliere del M5S.

In Aula

Il ddl Aree idonee dovrebbe arrivare in Aula il 5 novembre. All’inizio della discussione generale i gruppi del centrodestra chiederanno il rinvio del testo in quarta e quinta commissione affinché sia esaminato assieme alla Pratobello 24. La richiesta sarà messa ai voti dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, e prevedibilmente la maggioranza si pronuncerà per continuare con l’esame delle Aree idonee in Aula. A quel punto l’opposizione risponderà con l’ostruzionismo.

La trattativa

Il 5 novembre non è una data sicura. Nel pomeriggio Comandini ha riunito i capigruppo di maggioranza per organizzare i lavori dell’Aula. In mattinata i presidenti della quarta e della quinta, Solinas e Li Gioi, avevano assicurato l’approdo delle Aree idonee il 5 novembre, con assoluta priorità rispetto a qualsiasi altra legge. Ma da settimane l'assessore al Bilancio Giuseppe Meloni spinge per una rapida approvazione della variazione da 530 milioni (da oggi all’esame della terza commissione), avvertendo sul rischio di incorrere negli ennesimi avanzi di bilancio. Da qui la proposta emersa durante la capigruppo e sottoposta alle opposizioni: corsia preferenziale per la manovra, in Aula già lunedì prossimo, e approvazione lampo del provvedimento in due giorni per poi concentrarsi dalla settimana successiva sulla partita rinnovabili. Ipotesi per ora scartata dalle opposizioni. Tuttavia, una risposta definitiva è attesa solo per oggi.

