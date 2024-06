Aree idonee, pre-intesa sul decreto 

C’è una nuova bozza del decreto Aree idonee per impianti eolici e fotovoltaici e recepisce alcune delle richieste avanzate dalle Regioni con in testa la Sardegna. In particolare quella sull’eolico off-shore che concorrerà per il cento per cento al raggiungimento delle quote regionali (e non per il 40 come previsto nella versione precedente), mentre non compare più l’articolo 10 che faceva salvi i procedimenti già avviati.

Pre intesa

Su questa bozza si è già raggiunta una pre intesa ieri in Conferenza delle Regioni a cui hanno preso parte gli assessori all’Industria e all’Ambiente Emanuele Cani e Rosanna Laconi. Per oggi è convocata alle 10 la Conferenza Unificata Stato-Regioni alla presenza del ministro Gilberto Pichetto Fratin e dei governatori delle Regioni, Alessandra Todde compresa. È in questa occasione che sarà sancita l’intesa sul testo, mentre il decreto vero e proprio sarà adottato due giorni dopo al massimo.

Nella nuova versione resta invece invariato il tetto di potenza complessiva da traguardare per il 2030 che in Sardegna equivale a 6.2 gigawatt, poco meno dell’Emilia Romagna (6.3), non molto meno della Lombardia (8.7), più del Veneto (5.8). Tuttavia, ha evidenziato ieri visibilmente soddisfatta la presidente Alessandra Todde, «questa bozza incide sul transitorio, quindi noi potremmo fare in modo di definire come dare le autorizzazioni». In pratica, c’è la possibilità per le Regioni di gestire le richieste avanzate dalle società energetiche e non ancora autorizzate, che nell'isola sono oltre un migliaio. Salve solo le procedure che avevano già concluso tutti gli iter autorizzativi (meno di una decina in Sardegna).

Il Comitato Insularità

Ma per queste c’è il disegno di legge della Giunta che vieta l’installazione di impianti per i prossimi diciotto mesi, e che ora si trova all’esame delle commissioni Urbanistica e Industria del Consiglio regionale. Dove ieri sono stati ascoltati tutti i portatori di interesse, compreso il Comitato scientifico per l’Insularità che nei giorni scorsi ha illustrato un suo disegno di legge per contrastare l’assalto degli speculatori dell’energia. «Noi proponiamo di attivare tutti i procedimenti necessari per rivedere il Ppr delle zone costiere e ricongiungerlo con le aree interne – ha detto la presidente Maria Antonietta Mongiu – aree interne che comprendono 252 paesaggi agrari con oltre ventimila beni culturali all’interno. Se sommati agli usi civici, abbiamo già una mappa di quello che è intoccabile». Questo, ha aggiunto, «è il contributo immediato che vogliamo dare in modo da completare il ddl della Giunta». Per il Comitato, sono intervenuti nei parlamentini anche il generale Domenico Pintus, l’avvocata Rita Dedola, l’ingegner Giuseppe Biggio, il prorettore alla Ricerca dell’Università di Sassari Giuseppe Pulina, l’ex assessore Gianvalerio Sanna che ha illustrato il testo articolo per articolo.

Le audizioni

In apertura di seduta è intervenuta la presidente dell’Anci Daniela Falconi, preoccupata «per questa impennata di richieste degli ultimi sei mesi», che ha sollecitato al Consiglio l’approvazione «di una legge che protegga i territori perché arrivano ogni giorno notizie dei primi espropri, vi lascio intuire quali problemi per l’ordine pubblico si possono generare se il Consiglio regionale non interviene con i suoi poteri. Non siamo contro la transizione energetica ma chiediamo l’autodeterminazione dei nostri comuni sulla base delle reali necessità dei territori».

Il coordinamento

Dal coordinamento dei Comitati contro la speculazione energetica è arrivata la richiesta di accelerare sul fronte della moratoria che, ha spiegato uno dei portavoce Marco Pau, «deve approdare in Aula saltando anche il passaggio delle commissioni». Ascoltate anche le associazioni agricole. Per Coldiretti, il direttore Luca Saba ha insistito sul concetto di paesaggio agricolo, con riferimento alle dovute garanzie per le vocazioni produttive di territori e aziende. Sentiti, infine, i rappresentanti di Confindustria e dei Consorzi industriali.

