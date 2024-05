Aree idonee per eolico e fotovoltaico Pichetto Fratin: decidano i territori 

A Roma si comincia a ragionare. È ancora da mettere nero su bianco nel decreto sulle aree idonee, ma emerge chiara la disponibilità del Governo a consentire che siano le Regioni a individuare le zone da destinare agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In pratica, le Regioni avranno piena libertà di disporre dei rispettivi territori.

L’avvicinamento

L’apertura – legata in parte all’esigenza di approvare al più presto il decreto per raggiungere gli obiettivi fissati dal Pnrr entro il 2024 - è del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin che ieri ha incontrato la presidente della Regione Alessandra Todde e gli assessori a Industria e Ambiente Emanuele Cani e Rosanna Laconi. Adesso, ha dichiarato la governatrice dopo il tavolo, «ci auguriamo che il decreto venga chiuso in tempi brevi». Così da fermare subito e in via definitiva la speculazione sulle energie rinnovabili in corso in Sardegna. «La proposta che faremo sarà quella di cambiare le modalità con cui cui verranno rilasciate le autorizzazioni», ha spiegato, «si utilizzeranno le linee guida del ministero lasciando alle Regioni la possibilità di disporre del loro territorio».

A Pichetto Fratin, Todde ha illustrato anche i principi alla base del disegno di legge della Giunta che sospende per diciotto mesi la possibilità di realizzare pale e pannelli fotovoltaici: «Abbiamo la necessità di convergere velocemente verso una soluzione condivisa, non solo perché ci sono le scadenze del Pnrr, ma soprattutto perché questo processo dura da due anni e mezzo. Domani (oggi ndr.) le Regioni si incontreranno per discutere una bozza che dovrebbe fare sintesi tra le posizioni provenienti dai territori. Per noi è essenziale che le Regioni siano coinvolte soprattutto quando si discute di temi relativi all’urbanistica, al paesaggio e ad un corretto sviluppo energetico». Il vertice di oggi è quello in commissione Ambiente ed Energia della conferenza Stato-Regioni a cui prenderanno parte gli assessori Cani e Laconi per discutere, assieme agli altri assessori delle altre Regioni, la bozza del decreto aree idonee che contiene una serie importante di modifiche a favore della prerogativa delle Regioni di legiferare in proposito. «Considero molto positivo l’incontro con il ministro Pichetto Fratin», ha detto ieri Cani, «infatti si sta delineando un’ipotesi da noi caldeggiata e sulla quale abbiamo lavorato, e cioè che torni alla Regione la facoltà di decidere sulle aree idonee».

Il decreto energia

All’ordine del giorno del vertice con il ministro c’era anche il decreto energia per il superamento delle centrali a carbone “congelato” prima delle elezioni regionali e che riguarda anche la metanizzazione dell’Isola. «Per quanto riguarda le questioni legate al phase out dal carbone e alla metanizzazione», ha dichiarato di nuovo la presidente Todde, «il ministero si è impegnato a convocare quanto prima un tavolo con tutti gli attori coinvolti per discutere delle priorità per la Sardegna e riprendere in mano i termini del progetto. Consideriamo l’incontro di oggi un primo grande passo in avanti nella difesa e tutela del nostro territorio». In pratica, la palla passa alla Regione che dovrà fare una proposta: e si apre l’ipotesi di un rigassificatore nel sud Sardegna, non al Porto Canale di Cagliari ma a Sarroch. (ro. mu.)

