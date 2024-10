Aree idonee, ora il Campo largo tenta di anticipare la Consulta Poi il via all’iter della Pratobello 

Il momento delle Aree idonee è arrivato. Oggi le commissioni quarta (Urbanistica) e quinta (Industria) del Consiglio regionale sono chiamate a dare il via libera definitivo al disegno di legge di attuazione del decreto Pichetto Fratin. Il testo approderà in Aula non prima del 5 novembre, dopo che saranno trascorsi i dieci giorni a disposizione del centrodestra per la stesura della relazione di minoranza. All’ultima riunione dei parlamentini dedicata al ddl, i commissari di opposizione avevano abbandonato la seduta in aperta polemica per il fatto che il maxi emendamento della Giunta al provvedimento era stato depositato all’ultimo momento, non dando ai consiglieri la possibilità di studiarlo prima del voto in commissione.

I tempi

La maggioranza intende approvare a tutti i costi il ddl prima dell’11 dicembre, giorno dell’udienza fissata dalla Corte Costituzionale per l’esame del ricorso del Governo sulla moratoria della Giunta Todde per fermare gli speculatori delle rinnovabili. Questa è la ragione per cui, con ogni probabilità, tra i provvedimenti in fila per l’ingresso in Aula, il ddl Aree idonee sarà il primo a entrare.

Il Consiglio è anche chiamato a lavorare con celerità: la variazione di Bilancio da oltre cinquecento milioni di euro, deve ottenere il via libera entro e non oltre il 30 novembre, così da poter impegnare per tempo tutte le risorse impegnate. Dopodiché dovrebbe essere la volta della prima finanziaria della legislatura che l’assessore Giuseppe Meloni vorrebbe portare all’approvazione prima del 31 dicembre, evitando il ricorso all’esercizio provvisorio.

La proposta popolare

Dopo l’ok alle Aree idonee, le commissioni quarta e quinta presiedute da Roberto Li Gioi (M5S) e Antonio Solinas (Pd) cominceranno l’esame della Pratobello 24, la proposta di iniziativa popolare forte di oltre 210mila sottoscrizioni che si fonda sulla competenza primaria della Regione in materia di edilizia e urbanistica. I comitati promotori, ma anche i partiti dell’opposizione, premono perché il testo possa trovare al più presto la strada dell’Aula, e questo dovrà succedere prima di Natale.

A Bari

Di rinnovabili e speculazione energetica si parla anche a Bari, al Festival delle Regioni: «Siamo i primi ad aver messo in campo una legge sulle aree idonee», ha spiegato la presidente della Regione Alessandra Todde, «che di fatto definisce quella che è una strategia su tre gambe: il nuovo piano energetico regionale, che non viene aggiornato dal 2016; la regolamentazione su dove fare e non fare gli impianti; e la terza gamba è una società energetica regionale». La Regione, ha aggiunto, punta anche sull'idroelettrico: «Siamo una Regione che sta sentendo il cambiamento climatico molto più di altre, con l'intera costa est che si sta desertificando, una siccità terribile e luoghi dove non piove da più di un anno. Abbiamo estrema necessità di razionalizzare la gestione dell'acqua».

