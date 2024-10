Aree idonee? Non ad Alghero 

Patto di ferro tra maggioranza e opposizione per fermare la speculazione energetica. L’obiettivo è sollecitare il Consiglio comunale ad esprimersi una volta per tutte “sull’assenza di aree idonee per gli impianti eolici a terra e in mare, nel Comune di Alghero”. Con questo unico argomento all’ordine del giorno la II e la V commissione consiliare saranno riunite in seduta congiunta oggi alle 11 nei locali di Piazza Porta Terra. Sono stati i presidenti Emiliano Piras e Christian Mulas a convocare l’incontro per stimolare il dibattito su un argomento che preoccupa la comunità locale.

I progetti

Ci sono tre progetti di eolico off-shore, in particolare, che interessano il territorio algherese e anche gli avversari politici, dai banchi del centrodestra, hanno chiesto di sapere a quali conclusioni sia giunta l'Amministrazione comunale di Alghero in merito alle osservazioni richieste dalla Regione. «Noi non abbiamo aree idonee, – aveva già chiarito l’assessore all’Urbanistica Roberto Corbia – non per l’installazione di impianti di grande produzione». Ora però si spinge per un documento unitario. «Vogliamo dare ancora più forza al nostro dissenso, attraverso una presa di posizione formale in commissione e poi in Consiglio comunale», spiega il presidente della commissione Ambiente Christian Mulas: «Questi progetti vengono calati dall’alto e non si tiene conto del parere della comunità locale e questo è il primo punto che va evidenziato». Ma non è il solo. «L’aggressione al territorio per il profitto – aggiunge – viene nascosta dietro la patina green in quanto si tratta di energie considerate pulite, imponendo così progetti devastanti». Il Comune di Alghero ha già avanzato le proprie osservazioni per i progetti che interessano il suo territorio, presentando formale opposizione alle concessioni demaniali marittime di durata trentennale. L’opposizione anche preme perché venga fissato un Consiglio comunale per decidere sulle aree idonee. Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e Prima Alghero hanno depositato una richiesta formale di convocazione urgente dell’assemblea civica. «È incredibile – dicono – che il sindaco Cacciotto non abbia sentito la necessità di coinvolgere il Consiglio comunale per la condivisione di scelte che possono condizionare negativamente il futuro del nostro territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA