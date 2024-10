Aree idonee, mille emendamenti 

L’iter del disegno di legge sulle aree idonee non sarà in discesa. Ieri alle 19 scadevano i termini per gli emendamenti. Dalle prime indiscrezioni risulta che ne sono stati presentati ben oltre mille. Perlopiù di minoranza. Correttivi in gran parte soppressivi, pochi quelli di merito. Questo significa che l’opposizione si riserva la possibilità di fare ostruzionismo in Aula. Solo FdI ha consegnato ieri seicento proposte di modifica.

Nessun correttivo della maggioranza ma per una ragione ben precisa: il maxi emendamento della Giunta che ieri ha richiesto lo spostamento dei termini di un paio d’ore (dalle 19 alle 21) e che dovrebbe contenere anche tutte le istanze dei partiti del Campo Largo. L’esecutivo potrebbe anche dare risposte a chi in maggioranza ha manifestato qualche perplessità per il fatto che il testo, per usare le parole della presidente, «considera non idonea quasi tutta l’Isola». Ma allora, si chiedono alcuni consiglieri, come sarà possibile raggiungere l’obiettivo dei 6.2 gigawatt? (ro. mu.)

