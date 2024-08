Aree idonee, l’appello ai Comuni 

«In Sardegna non esistono aree idonee». I Comitati per la Pratobello 24 adesso puntano in alto. Criticano la lettera, inviata dall’assessore regionale all’Urbanistica Francesco Spanedda, in cui si invitano i sindaci alle riunioni territoriali per la definizione delle aree idonee, e rilanciano: «La lettera dell'assessore ai Comuni procede nella direzione di disinnescare la Pratobello, cercando di trascinarli dentro un terreno scivoloso e fallace», è scritto in un documento diffuso dal portavoce Luigi Pisci a nome dei Comitati. «Coerentemente con quanto richiesto dai cittadini attraverso la raccolta firme, i Comitati Pratobello 24 chiedono a tutti i consigli comunali di adottare una delibera in cui si evidenzi l'assenza di aree idonee nel proprio territorio. Al contempo chiediamo che in tali delibere emerga l'auspicio operativo per censire ed individuare le superfici cementificate, bitumizzate e i tetti tecnicamente disponibili per essere concessi alla pannellizzazione fotovoltaica giusta, democratica e locale».

La linea

Il muro contro muro con la Regione, emerso anche durante l’incontro del Pd a Orani qualche giorno fa tra l’assessore all’Industria Emanuele Cani e i rappresentanti dei Comitati, si fa sempre più forte. La linea resta quella impressa dal sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu: l’amministratore barbaricino non solo ha chiesto ai sindaci di deliberare l’assenza di aree idonee nel proprio territorio, ma si è spinto fino a chiedere che – nell’adottare la Legge di Pratobello – sia il Consiglio regionale a farlo, così da aprire la vertenza con «uno Stato che ci considera soltanto come una colonia». Ed è quel che i comitati vorrebbero scongiurare, contando proprio sull’appoggio dei primi cittadini che, tra l’altro, è stato dall’inizio poderoso in po’ in tutte le zone dell’Isola.

L’accusa

Nella nota l’attacco alla politica sarda è bipartisan . «È iniziata in Sardegna un'articolata operazione tesa a demonizzare chi sta lottando contro la quarta colonizzazione della Sardegna, la speculazione energetica», scrivono ancora i Comitati. «Ma, a portarla avanti, non sono le forze della destra reazionaria, le quali invece, dopo aver fatto in cinque anni di governo danni irreparabili, strumentalmente mantengono una posizione di cauto opportunismo. Questa offensiva arriva dalle forze di sinistra che sostengono il Governo regionale. Questi partiti e movimenti stanno lanciando una campagna contro la legge Pratobello 24: invitano i sardi a non firmare e invitano chi l’ha fatto a ritirare la firma. Con questo atteggiamento antipopolare, dimostrano soltanto lo scollamento da quella che dovrebbe essere la loro base sociale, offendono l'attivismo e dimostrano di non sapere che cosa significa democrazia dal basso». I Comitati promettono battaglia: «Reagiremo a questa offensiva», è la conclusione. «Abbiamo studiato i progetti e sappiamo cosa ci aspetta. Non diventeremo la riserva indiano-energetica di nessuno». Saranno molti i sindaci ad agire in questa direzione. Soprattutto in Barbagia la speculazione energetica in atto è giudicata con ribrezzo.

I sindaci

«Al di là dei tetti delle case, Mamoiada non metterà un solo centimetro a disposizione», dice il primo cittadino, Luciano Barone. «Disponiamo di un territorio di cinquanta chilometri quadrati, superficie limitata rispetto a quella dei centri vicini, ma che stiamo cercando di valorizzare con produzioni agropastorali, agricole e vitivinicole di eccellenza. Quindi, nei nostri territori e nella nostra zona archeologica non possono esistere aree idonee». Apre invece all’utilizzo di alcune cave dismesse il sindaco di Orani Marco Ziranu: «In paese abbiamo avviato uno dei primi percorsi di comunità energetica nell’Isola utilizzando i tetti delle case», spiega. «Per soddisfare le necessità della comunità, potremmo ampliare il discorso alle cave dismesse, da tempo ricettacolo di rifiuti. Ma parchi eolici e distese fotovoltaiche nei nostri boschi non ne voglio vedere». E se dovesse passare l’idea di sistemare le pale a Monte Gonare? Risposta secca: «Credo che», chiosa Ziranu, «per la sacralità del luogo, sorgerebbe un problema di ordine pubblico grave e difficilmente controllabile».

