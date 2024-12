Aree idonee, la protesta nelle strade sarde 

Eccola, la ribellione pacifica. Mezza Sardegna, ieri mattina, si è svegliata tappezzata di striscioni e scritte contro le cosiddette aree idonee. Le scritte, tutte uguali, sono apparse all’altezza di ponti e piazzole. La sigla di rivendicazione delle scritte è di un nuovo gruppo, probabilmente di una new entry nella Rete di Pratobello, di cui ancora non si sa di fatto nulla: una grande R, realizzata utilizzando la bandiera della Sardegna con le asticelle che si piegano, per formare un simbolo che in sardo riconduce alla Rebellia, che sta per rivoluzione, oltre che per ribellione.

Dove sono

Gli stendardi e le scritte sono apparsi un po’ in tutte le strade di collegamento ai grossi centri dell’Isola. Ad esempio nella Strada statale 130 e poi in direzione Carbonia, nella Carlo Felice a Villagreca ed altri centri fino a Marrubiu e, poi, Macomer. Nella 131 dcn fino a Budoni. Non è da escludere che altre città sarde vengano interessate nei prossimi giorni: il condizionale è d’obbligo, anche perché non è possibile ricondurre a un gruppo specifico questa particolare “rebellia” contro le aree idonee. «Ma è evidente», dice Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo e padre della Pratobello 24, «che in tutta la Sardegna sta crescendo la voglia di non lasciare niente di intentato per far valere la volontà di 211mila sardi».

La Pratobello

È chiaro però che gli attivisti si battano per il riconoscimento della proposta di legge di iniziativa popolare denominata Pratobello 24 come unica soluzione per bloccare l’assalto eolico, fotovoltaico e agrivoltaico in corso nell’Isola sfruttando lo strumento urbanistico, che si richiama alla specialità dello Statuto sardo. E proprio su questo aspetto fanno leva i gruppi della Rete di Pratobello, che adesso rilanciano i contenuti della legge perché certi di un ricorso da parte del Governo alla Corte costituzionale per quanto riguarda la norma sulle aree idonee approvata di recente dal Consiglio regionale. In questi giorni i gruppi della Rete contro l’eolico si stanno riorganizzando per studiare assieme come portare avanti le ragioni della Pratobello e, quindi, bloccare la realizzazione di maxi-pale nei luoghi identitari o maggiormente suggestivi della Sardegna. Dopo le manifestazioni di Saccargia e Santa Giusta, le manifestazioni a Cagliari e in altri centri dell’Isola e l’occupazione del Consiglio regionale, il cammino prosegue con nuove azioni dimostrative.

Lo sveglione

A Capodanno, ad esempio, il Presidio permanente del popolo sardo sarà a Cagliari, sotto il Consiglio regionale, per lo Sveglione. «Noi cominceremo il nuovo anno come abbiamo impegnato il vecchio», dice Davide Fadda, uno degli attivisti più attivi del gruppo, «cercando di tenere alta l’attenzione sulla politica e sui sardi, che devono appropriarsi della dignità di popolo contro ogni forma di colonizzazione mascherata dal termine transizione energetica che continueremo a scrivere con la $ di dollaro».

