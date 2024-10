Aree idonee, la proposta popolare, la variazione e la prima finanziaria: l’ingorgo sulla strada per l’Aula 

Disegno di legge Aree idonee, Pratobello 24, variazione di bilancio, Finanziaria: ognuno di questi provvedimenti meriterebbe la priorità, in teoria. In pratica si trovano tutti sulla strada per l’Aula, che però ne può esaminare uno alla volta, e il rischio concreto è che non vengano rispettate alcune scadenze. Perché i tempi sono stretti. Il Consiglio regionale, teatro di questo ingorgo legislativo, dovrebbe approvare tutto entro il 31 dicembre, in realtà è difficilissimo che in soli poco più di due mesi ci riesca. In particolare, sembra inevitabile l’esercizio provvisorio che la presidente della Regione Alessandra Todde ha dichiarato di voler evitare in tutti i modi.

Nei giorni scorsi i capigruppo di maggioranza e l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni (Pd) avevano discusso dell’opportunità di procedere in Aula con la variazione (approvata in Giunta due giorni fa) da 530 milioni. Il Dem l’ha sempre detto: «Se vogliamo riuscire a impegnare tutte le risorse dobbiamo fare in fretta».

Precedenze

Ma è di ieri l’annuncio del presidente dell’Assemblea: «In Aula approderà prima il ddl Aree idonee perché sta concludendo il percorso all’interno delle commissioni Urbanistica e Industria». In effetti, per le Aree idonee si attende solo il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, dopodiché le commissioni licenzieranno il testo che approderà a strettissimo giro in Aula. Sulla variazione, invece, spiega ancora, «bisognerà attendere i tempi della commissione Bilancio dove, mi auguro, possa iniziare il suo iter la settimana prossima». In qualche modo, il presidente del Consiglio Comandini sta dando per scontato che la discussione del ddl che applica il decreto Pichetto Fratin sarà lineare e non impegnerà l’Assemblea per troppi giorni. La variazione è importante: dentro ci sono i fondi (161 milioni) per la copertura del disavanzo delle aziende sanitarie, i quaranta milioni per incrementare il fondo unico degli enti locali, 47 milioni per lo scorrimento delle graduatorie per la riqualificazione di centri urbani e viabilità, le risorse per l’agricoltura e altro ancora. Meloni l’ha detto in tempi non sospetti: bisogna sbrigarsi.

L’incentivo

E tuttavia la maggioranza rinuncia a trovare una finestra per offrire alla variazione la precedenza anche rispetto alle Aree idonee. Perché? Nessuno lo dichiara ufficialmente ma il Campo largo probabilmente intende utilizzare la variazione come deterrente per essere rapidi sulle Aree idonee. Cioè, se il centrodestra - anche per dare risposta ai territori di riferimento dei singoli consiglieri - è interessato a vedere in vigore la manovrina da 530 milioni, allora potrebbe ridurre l’ostruzionismo sulle aree idonee ai minimi livelli. Ora poi Pratobello 24 farà il suo ingresso ufficiale nelle commissioni, e il centrosinistra non potrà far finta di nulla rispetto alla pressione dei comitati (e del centrodestra) affinché la proposta di iniziativa popolare trovi al più presto la strada dell’Aula. Resta il fatto che riuscire a mettere in campo e addirittura approvare la prima finanziaria della legislatura entro l’anno sarà molto difficile. (ro. mu.)

