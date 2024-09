Aree idonee, la Giunta stringe i tempi 

L’assalto all’Isola non si ferma. Mentre i progetti per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici vanno avanti, la Regione prova ad accorciare i tempi per definire le aree idonee e non idonee a ospitare la produzione di energia rinnovabile: «Entro fine mese porteremo in Consiglio regionale la legge», annuncia la governatrice Alessandra Todde durante il suo intervento – in videoconferenza – nei lavori della commissione bicamerale sull’Insularità.

Il dibattito

Una riunione in cui non sono mancati i momenti di scontro, in particolare sulla legge moratoria approvata a luglio. Il provvedimento, impugnato da Palazzo Chigi, andrà sotto la lente della Corte costituzionale. Todde ha definito il ricorso «molto pesante e penalizzante per la Sardegna. Dal governo ci aspetteremmo senz’altro un atteggiamento più collaborativo su questi temi». Una frecciata a cui a risposto la senatrice e coordinatrice di FdI in Sardegna Antonella Zedda: «Non si può essere accusati per l’impugnazione di una norma regionale, quando questa non è una scelta politica ma squisitamente tecnico-giuridica e sia la presidente sia i colleghi del centrosinistra conoscono bene il meccanismo».

Il calendario

La governatrice ha anche dettato i tempi per il nuovo piano energetico: sarà realtà «entro sei mesi», e c’è in cantiere pure «la creazione di una società energetica regionale che rappresenti un produttore grossista e possa incidere sul prezzo della bolletta».

Sullo sfondo c’è sempre l’obiettivo di 6,2 gigawatt di produzione di energie rinnovabili imposto dal Governo. E c’è il diluvio di progetti presentati (per un totale di oltre 58 gigawatt) dagli speculatori. Su un territorio, quello sardo, che per il 98% è reso indisponibile da vincoli di vario tipo.

Le accuse

Un assalto che Antonella Zedda ha ricondotto proprio alla Todde e al Governo Draghi: «Il decreto varato nel novembre del 2021 da lei e dal centrosinistra, un anno prima che si insediasse il Governo Meloni, ha permesso che le valutazioni di impatto ambientale arrivassero direttamente da Roma» attribuendo alle Regioni solo la possibilità di dare pareri non vincolanti. Il provvedimento poi «ha permesso che ci fosse il far west, perché all’articolo 6 viene detto che nelle more della emanazione del decreto aree idonee non si potevano fare moratorie. Quel decreto è diventato norma grazie ai voti del centrosinistra e del campo largo».

L’intervento

E durante i lavori della commissione speciale sull’Insularità è intervenuto anche il deputato della Lega Dario Giagoni: «È in atto una speculazione», ha detto il parlamentare «da parte di compagnie che guardano ai propri interessi economici e non a quelli della Sardegna: questo assalto va fermato. Esistono altre alternative per raggiungere l’obiettivo della graduale e corretta transizione energetica».

RIPRODUZIONE RISERVATA