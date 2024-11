Aree idonee in Aula Ma c’è il giallo delle due diffide 

Due diffide al Consiglio regionale perché non approvi le aree idonee ed esplode la polemica. Il ddl 45 in Consiglio regionale è giusto approdato: il tempo di iniziare la discussione e Forza Italia è uscita dall’Aula, chiedendo all’assemblea il rispetto della volontà di 211mila sardi: «La Pratobello va discussa subito». Poco prima, la presidente della Regione Alessandra Todde e quello del Consiglio Piero Comandini avevano fatto sapere – indignati – delle diffide.

Il caso

Comandini in Aula ha subito anticipato: «Sono arrivati alla presidenza due diffide da parte di società che hanno interessi in Sardegna per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici», ha detto. «Diffidano questa Assemblea legislativa dal voto su questo provvedimento». Comandini attraverso la comunicazione istituzionale e sui social, ha rigettato le diffide, «che tendono a minare la libertà del Consiglio regionale».

La presidente

Todde ha rinforzato il concetto definendole «un precedente pericoloso, che vorrebbe sovvertire l’ordine costituzionale: non si è mai visto un privato, che persegue finalità di lucro, invitare un’assemblea e un governo regionale a non discutere una legge». Contro questo «tentativo di pressione e intimidazione» nei confronti dell’Aula e «una pericolosa ingerenza di interessi privati nell’esercizio del potere legislativo» si registra la condanna del Pd.

I coordinamenti

Ma i comitati per la Pratobello, che da lunedì presidiano il Palazzo di via Roma giorno e notte, non ci stanno. E sulle tempistiche delle diffide, che potrebbero sembrare degli assist, storcono il naso: «Se la presidente Todde ritiene che siano lettere minatorie finalizzate a sovvertire l'ordine democratico costituzionale, proceda di conseguenza e valuti subito se sussistano i presupposti per rivolgersi alla Procura della Repubblica», ha detto Michele Zuddas, avvocato vicino alla Rete per la Pratobello. «Sarebbe paradossale che, di fronte ad un attacco giudicato di questa portata, Todde pensi di liquidare tutto con un post su Facebook o dichiarazioni a mezzo stampa. Considerato che i pacifici membri dei comitati sono stati seguiti all'interno dell'Aula da funzionari della Digos, sarebbe curioso che atti minatori, così come descritti da Todde, non ricevano la giusta attenzione». Non basta: «Mi aspetto che le società interessate, se la ricostruzione di Todde non fosse veritiera, si attivino subito a difesa della loro immagine. Qualora nessuna delle parti coinvolte si attivasse, infatti, potrebbero sorgere tanti dubbi».

L’adesione

A favore della Pratobello si schiera anche Luciano Uras, ex consigliere regionale e padre nobile dei Progressisti: «Sono uno dei 210mila firmatari di “Pratobello 24” per il “senso” che ha assunto, più che per il testo». Quindi ha argomentato le ragioni: «Negli ordinamenti moderni, soprattutto quelli che garantiscono interventi di democrazia diretta, esistono istituti rilevanti di partecipazione popolare. Tali istituti sono regolati da disposizioni di rango costituzionale. Attorno alla Pratobello si è registrata un’adesione tanto imponente da non poter essere strumentalizzata, che però non può essere ignorata o, peggio, mortificata». E ancora: «Sono certo che il Consiglio, consapevole della divisione che si è prodotta tra istituzioni democratiche e popolo, saprà raccogliere il messaggio della Pratobello 24».

