Aree idonee in Aula, la maggioranza in cerca di un accordo 

Riparte il dibattito sull’energia. Ieri sera, sotto il Consiglio regionale, è ripreso il presidio dei coordinamenti per la Pratobello 24, alla vigilia dell’approdo in Aula del dl 45 sulle aree idonee.

Aree idonee

Il Campo Largo è in cerca di un accordo, anche se i soci principali ostentano sicurezza: «La maggioranza è compatta», informa il presidente della commissione Urbanistica Roberto Li Gioi (M5S). E, come ribadisce l’assessore all’Industria Emanuele Cani, «la linea è chiara»: il testo del ddl aree idonee è «la vera risposta a tutte quelle persone che hanno votato contro la speculazione energetica delle multinazionali. Abbiamo affinato gli ultimi dettagli, siamo molto ottimisti». Non è preoccupato dalla controffensiva del centrodestra: «L'opposizione fa il suo, ed è giusto, ma noi siamo convinti di portare anche l'opposizione a un senso di responsabilità su un tema così importante». Il testo, dunque, non tornerà in commissione, come chiesto da alcuni esponenti della minoranza per valutarla insieme alla Pratobello 24. Cani rivolge comunque un pensiero ai manifestanti: «Abbiamo anche culturalmente grande attenzione verso tutte quelle attività frutto di una partecipazione popolare. Ci dà forza la convinzione che la nostra iniziativa sia la vera risposta». Nessun dubbio sulla bontà del dl 45 anche secondo l'assessore agli Enti locali Francesco Spanedda: «Ha l'impostazione corretta, è un sistema di indicazioni a tutela del territorio da un lato e di individuazione di alcune aree, circoscritte in modo chiaro, per la realizzazione di fonti di energia rinnovabile dall'altro», ha argomentato. «Il testo si inserisce nel quadro normativo nazionale, non perché siamo supini rispetto alle indicazioni del Governo, ma perché così si rende questo testo robusto davanti a eventuali impugnazioni».

I comitati

Dichiarazioni che il popolo della Pratobello non ha gradito: «È evidente che la Giunta non ha intenzione né di avviare un dialogo sulla Pratobello 24 né di mediare tra le proposte», ha tuonato l’avvocato Michele Zuddas. «Non è una questione solo di merito ma pure di metodo, che mal cela l'ignoranza dei più basilari principi democratici e l'assenza di quella sensibilità politica che dovrebbe caratterizzare chi ricopre ruoli di vertice. Queste posizioni dimostrano che la protesta deve andare avanti. E noi non arretriamo».

Il metano

La Regione, intanto, per il momento preferisce rimandare il discorso sulla dorsale. L’assessore all’Industria Cani ha assicurato che l’idea non è cambiata: «Il metano arriverà dove c’è la necessità», ha scritto in un comunicato. «In Sardegna non ci sarà nessuna dorsale e non sono allo studio neppure programmi per estromettere territori. Sarebbe sbagliato ripercorrere strade che non hanno portato a nulla. Dobbiamo lavorare tutti assieme per un’infrastruttura di rete, utile soprattutto per il comparto industriale. Il nostro unico obiettivo è quello di garantire a tutto i cittadini sardi e alle imprese dell’Isola un prezzo del gas in linea con quello del territorio nazionale». L’ex segretario e parlamentare del Pd, rintracciato prima di un impegno istituzionale in Barbagia, ha precisato «che che c’è un percorso da compiere con il Governo e un dibattito da approfondire in sede locale prima di esplicitare i progetti che abbiamo in mente».

