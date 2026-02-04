Aree idonee, il territorio sulle barricate 

Ambiente e autonomia da difendere. Riprende la mobilitazione del Comitato per la difesa del territorio “Parteolla-Gerrei” contro la speculazione energetica. Nel mirino degli attivisti la nuova legge nazionale sulla definizione delle aree idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico). «È una legge che introduce la pianificazione territoriale statale sostitutiva di quella regionale», sostengono gli attivisti, «una norma lesiva delle competenze legislative della Sardegna. Chiediamo alla Giunta regionale di sollevare immediatamente la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale. I termini scadono tra 30 giorni, non c’è più tempo da perdere».

Il rischio da evitare

Il Comitato ha inviato un documento urgente alla presidente Alessandra Todde, all’assessore all’Ambiente Rosanna Laconi e ai consiglieri regionali del territorio Ivan Piras e Fausto Piga, sindaci di Dolianova e Barrali, perché si facciano carico delle istanze del territorio in seno all’assemblea sarda. Ma non è solo la norma sulle aree idonee a preoccupare il Comitato: in ballo c’è anche una recente risoluzione approvata dal Consiglio regionale per l’avvio di una nuova mappatura dei terreni gravati da uso civico sulla base di un’interlocuzione con i comuni interessati (ben 348 su 377). «Questa mappatura potrebbe dare adito a nuove speculazioni, sia edilizie che energetiche», dicono dal Comitato. «Il mancato riconoscimento attuale delle terre collettive renderebbe meno tutelabili i territori che, proprio grazie agli usi civici, si sono salvati da pale eoliche e pannelli fotovoltaici». Difesa dell’ambiente e del paesaggio con un ultimo passaggio: l’estensione del Ppr alle aree interne, a tutela del patrimonio identitario delle comunità.

La spinta popolare

Sostegno confermato anche all’azione degli altri comitati che spingono perché venga immediatamente discussa in Consiglio regionale la legge di iniziativa popolare Pratobello 2024, sottoscritta da 210mila cittadini: «Una cosa non esclude l’altra», afferma la presidente del Comitato Brigida Carta, «la priorità per noi ora è l’impugnazione della legge nazionale sulle aree idonee. La Pratobello l’abbiamo sostenuta e continuiamo a farlo». Luisella Lacu, componente del Comitato e attivista del Grig: «È probabile che anche la Pratobello, se approvata, venga impugnata dal Governo, ma sarebbe un altro elemento a sostegno dell’azione della Regione in difesa del territorio. La priorità però è un’altra: si impugni subito la legge sulle aree idonee».

RIPRODUZIONE RISERVATA