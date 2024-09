Aree idonee, il decreto non ferma l’assalto 

Definire le aree idonee? Inutile. Individuare quelle non idonee? Altrettanto inutile. Non è un caso che alcuni sindaci, già alle prese con le ferite lasciate sul territorio da torri eoliche e pannelli fotovoltaici, abbiano guardato tra il sospetto e lo scetticismo il decreto della Giunta. Cinque articoli, sette allegati, quattro pagine e mezza di relazione illustrativa: fiumi di parole che rischiano di non avere effetto sull’assalto speculativo ai danni dell’Isola. Perché il famigerato decreto Draghi, all’articolo 7, è in grado di scardinare qualsiasi provvedimento: «Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee». Per capirlo bene serve rileggerlo almeno una seconda volta – colpa di tre negazioni in mezza frase – ma il senso più o meno è questo: anche le aree non idonee saranno comunque idonee.

E se non bastasse il decreto Draghi, ora anche la giustizia amministrativa apre un altro varco.

La dichiarazione di non idoneità di un’area «non costituisce ragione di preclusione assoluta alla realizzazione dell’impianto», ha stabilito il Tar di Perugia a proposito di un ricorso contro la realizzazione di sette torri eoliche tra Orvieto e il lago di Bolsena. Insomma: l’assalto non si ferma.

