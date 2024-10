Aree idonee, il Consiglio di Narbolia: non ne abbiamo più 

Abbiamo già dato, questa è la sostanza del verdetto pronunciato dal Consiglio comunale di Narbolia. «Aree idonee? Si, nella stessa superficie dove sorge il mega impianto di serre fotovoltaiche sorto a Narbolia a partire dal mese di febbraio 2012». Il commento provocatorio è del sindaco Gian Giuseppe Vargiu all’indomani della riunione del Consiglio che ha deliberato gli atti di indirizzo per l'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili. E non poteva essere altrimenti da parte di una comunità che già 12 anni fa si era battuta allo stremo (anche con sit-in davanti alla sede del Tar Sardegna) per impedire la nascita del mega impianto di serre fotovoltaiche sorto in paese. Insediamento nato su 64 ettari di terreno e consistente in 1614 serre da 200 metri ciascuna e dell’altezza di circa 7 metri, sui tetti delle quali sono stati montati 107 mila pannelli fotovoltaici.

«L’amministrazione di allora – ricorda il primo cittadino Vargiu – che aveva l’obbligatorietà di concedere le aree, era rimasta sola in questa sofferta decisione, nonostante gli appelli fatti a tutte le istituzioni». Il comitato che era sorto contestava non solo l’illegittimità dell’impianto e della procedura utilizzata per approvarne i progetti, ma «anche l’impatto che esso provoca sul paesaggio e sui terreni agricoli non utilizzati per quei fini, ma industriali e per pura speculazione finanziaria, tesa ad incassare 6 milioni di euro all’anno di incentivi statali per 20 anni e 3 milioni e 500 mila euro all’anno, dalla vendita della corrente prodotta».

Nel deliberato del Consiglio inviato in Regione ora, si evince «la richiesta di escludere l'intero territorio comunale dalle zone idonee per l'installazione di impianti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici, ad esclusione di quelli destinati all'autoconsumo da realizzarsi su superfici coperte e previe le necessarie autorizzazioni. Proposta che tiene conto del contesto vincolistico complessivo che grava sul territorio comunale».

RIPRODUZIONE RISERVATA