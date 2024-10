Aree idonee, il confronto con i territori va avanti 

Sono ripresi gli incontri territoriali sul ddl 45 aree idonee nei territori. Il via ieri a Oristano. In questa seconda fase la Giunta Todde dialogherà con sindaci e tecnici sulla norma per la transizione energetica della Sardegna in procinto di essere discussa dal Consiglio regionale. «L’obiettivo non è solo risparmiare in bolletta, ma decarbonizzare i nostri territori e mirare ad un equilibrio energetico», ha spiegato l'assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi. Sugli aspetti industriali si è espresso Emanuele Cani: «È importante condividere con i sindaci il tema delle risorse previste dalla legge, stiamo parlando di oltre 678 milioni di euro per la realizzazione di impianti di energia». Quindi Francesco Spanedda, assessore agli Enti locali: «Non si tratta di dare un nuovo spazio alle proposte irriguardose del territorio già escluse, ma di un’opportunità per le amministrazioni di avviare progetti vantaggiosi per le loro comunità». Il secondo incontro si terrà venerdì 11 a Cagliari. Intanto, su proposta dell’assessore dell’Industria Emanuele Cani, la Giunta ha approvato le ulteriori azioni di supporto a Comuni e altri soggetti per la realizzazione di Comunità energetiche da fonti rinnovabili (Cer), previsti dalla legge regionale numero 15 del 2022. Nel 2023 era stato approvato un elenco di 249 Comuni beneficiari del finanziamento e, viste le ulteriori disponibilità finanziarie pari a 4 milioni 660 mila euro, coerentemente con la strategia del Piano energetico ambientale (Pears), l’Esecutivo ha previsto di proseguire con l’incentivazione degli studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di Comunità energetiche.

