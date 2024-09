Aree idonee, i sindaci mettono i paletti 

Dai sindaci di Nuorese e Ogliastra arriva un sì al percorso di condivisione per l’individuazione di aree idonee delle energie rinnovabili, ma con dei paletti insormontabili: «Diciamo no alla speculazione». È questo il pensiero condiviso da tutti i primi cittadini ed espresso ieri, in mattinata a Nuoro e nel pomeriggio a Tortolì, nei tavoli per l’individuazione delle aree idonee sulle rinnovabili convocati dalla Regione a cui hanno partecipato la presidente Alessandra Todde, gli assessori Francesco Spanedda, Rosanna Laconi, Emanuele Cani e Mariaelena Motzo. Davanti alla Giunta e alla Todde, i sindaci hanno lamentato tempistiche strette e un compito gravoso per gli uffici, chiedendo con la sindaca di Fonni e presidente di Anci Sardegna, Daniela Falconi, un rinvio. Insomma, c’è l’apertura alla condivisione con il no fermo alla speculazione.

Obiettivo comune

Alessandra Todde ha parlato di «soddisfazione per il fatto che finalmente, rispetto a tante altre esperienze passate c’è un percorso di confronto. Ci si chiarisce rispetto a quelle che sono le reciproche posizioni, a volte anche differenti». I sindaci hanno posto molti interrogativi. «Riscontro la preoccupazione dei territori - ha ammesso la governatrice - e va colta per identificare un percorso comune per un obiettivo comune, quello della tutela del territorio. Dobbiamo assolutamente cercare di essere preparati - ha concluso - anche nei confronti delle prossime mosse del Governo». Per Cani «il tema delle comunità energetiche è centrale. Stiamo elaborando una serie di interventi a supporto» mentre per Spanedda «è necessario un lavoro parallelo di individuazione delle aree e di definizione del fabbisogno, tenendo conto di ciò che nelle stesse aree individuate si può davvero fare».

Anci: pronti al dialogo

Anci ha ribadito che la transizione deve essere «partecipata dai Comuni - ha sottolineato Daniela Falconi - con la creazione di comunità energetiche. Dal 2023, abbiamo proposto iniziative per bloccare interventi speculativi». Sulle aree idonee ha ricordato che la «partecipazione dei Comuni è una precisa disposizione di legge, e la ristrettezza dei tempi non aiuta all’approfondimento. La Regione chiarisca cosa si intende fare sui ripotenziamenti degli impianti esistenti (in particolare eolico e idroelettrico), sugli impianti offshore: sì, no e a quali condizioni». Ma le raccomandazioni sono ferme: «Minor consumo di suolo, tutela del paesaggio, utilizzo di aree già compromesse, autoconsumo e comunità energetiche, partecipazione popolare alle iniziative energetiche locali e ricadute sulle comunità».

Le proposte

Il no alla speculazione è pensiero comune. Riccardo Uda, sindaco di Macomer, ricorda che il suo Comune «dal 2011 aveva deliberato quella che poteva essere un’area idonea per l’eolico. Siamo per le aree idonee, ma senza speculazione». «Bisogna affrontare la transizione - dice Bastiano Congiu di Oliena - ma la tutela del territorio deve essere in primo piano. Dal 2022 lavoriamo per la comunità energetica». «I Comuni cercheranno di dare un contributo per facilitare la scrittura di questo atto di pianificazione regionale», ha detto Davide Burchi, sindaco di Lanusei. La collega di Dorgali, Angela Testone, ha ricordato le 1700 firme per la proposta di legge Pratobello. Da Dorgali la proposta è quella «di una maggior attenzione all’idroelettrico. Nel nostro territorio - dice la sindaca - la diga di Preda ’e Othoni è già attrezzata».

