Aree idonee, è scontro: il Governo impugna la legge della Regione 

La Legge regionale 20 ora passa al giudizio della Corte Costituzionale. La decisione è arrivata in anticipo sul termine del 5 febbraio, anche se non era indicato in modo perentorio. Il Consiglio dei ministri, su proposta del responsabile per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha impugnato la legge aree idonee approvata il 5 dicembre dal Consiglio regionale. Per esteso, la norma recante “Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (Fer) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi” per il cui varo il Campo largo ha tirato dritto, anche davanti all’occupazione dell’Aula da parte della Rete Pratobello.

Le motivazioni

Il Governo ha esposto anche i motivi dell’impugnazione. Infatti, alcune disposizioni, «eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di energia e di beni culturali e paesaggistici», violano gli articoli 117 (primo comma, secondo comma, lettera m e s, e terzo comma), nonché i principi di uguaglianza di cui all'articolo 3, di certezza del diritto e del legittimo affidamento e di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.

Il dettaglio

Più nello specifico, l’articolo 117 della Costituzione prevede che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Lo Stato, tra le altre, «ha legislazione esclusiva nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». Inoltre, l’articolo 3 della Costituzione, violato secondo l’Esecutivo dalla legge aree idonee, recita: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Infine, è stato violato anche l’articolo 41, sulla libertà di iniziativa economica: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

L’assemblea

Nessun commento di sostanza da parte della Regione, dove la legge è stata approvata a tempo di record nonostante ci fosse l’alternativa della Pratobello 24, in una sorta di derby normativo. A tarda sera, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, impegnato tra l’altro in una riunione interna, si è limitato ad affermare: «Abbiamo appreso dell’impugnazione, domani (oggi per chi legge) cercheremo di capirne di più leggendo il dispositivo». Resta il fatto che si prevede una nuova stagione di polemiche sull’urbanistica e sul paesaggio in Sardegna, mentre torri eoliche alte 200 metri stanno per essere issate anche nei luoghi di maggior pregio. Come se non bastasse.

