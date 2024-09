Aree idonee, dubbi sulla legge e sindaci prudenti: «Da valutare» 

Né favorevoli né contrari. Al momento, viaggia su un terreno neutro il ddl sulle aree idonee approvato giovedì dalla Giunta, primo passaggio di un percorso burocratico-normativo che sulla carta può durare sino ai primi di gennaio, quando scadono i 180 giorni assegnati alle Regioni per legiferare sulla mappatura green. Ovvero, indicare dove possono o non possono essere realizzati gli impianti. Diversamente, prevede il decreto nazionale a firma di Pichetto Fratin, sarà Roma a decidere d’imperio l’ubicazione.

L’Anci

C’è un motivo su tutti se la linea dei sindaci sta scorrendo lungo il canale della prudenza: solo da ieri la delibera 36/1, con la relazione e i sette allegati, è online sul sito della Regione. Daniela Falconi, la presidente di Anci Sardegna, l’associazione dei Comuni, fa capire benissimo l’aria che tira tra le fasce tricolori. «L’esame del ddl è appena iniziato – chiarisce -. Siamo ancora in fase di lettura. Ci riserviamo di verificare, controllare e approfondire ogni singolo allegato e chiedere di essere auditi in Consiglio regionale, qualora se ne ravvisassero le ragioni».

Analisi di massima

La valutazione del ddl è in ogni caso più avanti di quanto si lasci intendere. Tanto che sul tavolo della politica vengono poste le prime questioni, in arrivo dai territori. La più importante riguarda la realizzazione dei grandi impianti eolici, quelli «con diametro del rotore superiore a 55 metri» e «altezza del mozzo che va oltre i 75», come si ricava dai documenti della Giunta. Sono pale giganti, per intenderci. Dalla Regione, a domanda precisa, spiegano che «questa tipologia di Fer verrà limitata al massimo». E troverà spazio «nell’unica porzione di Sardegna dove non gravano vincoli, pari a meno dell’uno per cento del territorio regionale», è la rassicurazione da viale Trento. Sotto la lente è finita pure la fascia di rispetto tra «siti archeologici e impianti green». Il range previsto dalla legge nazionale oscilla tra i due e i sette chilometri. Nel ddl della Giunta è stata scelta la soglia minima, «per lasciare al Consiglio regionale la possibilità di legiferare in autonomia». Ma «modifiche ed emendamenti potrebbero arrivare anche dalla stessa Giunta», è la sottolineatura in arrivo ancora da viale Trento.

Il via libera

Nel ddl della Giunta, l’allegato specifico sulle aree idonee è quello F. Sono quattro pagine. Per ogni porzione di Sardegna appetibile viene specificata, di volta in volta, la tipologia di fonte rinnovabile. In sintesi: le pale sino alla taglia media e i pannelli cattura sole potranno essere sistemati nelle «aree destinate a discariche di rifiuti» o che lo sono state, così come nelle zone D (produttive) e G (servizi). Sono considerate idonee anche «le zone industriali», siano «esse di interesse regionale» che quelle «gestite dai consorzi provinciali». Idem quelle «dismesse» e le «aree estrattive di prima e seconda categoria», come «miniere e cave», anche se in disuso, è scritto. Il solo fotovoltaico, invece, si può allargare sino alle aree aeroportuali e portuali, «esclusi gli approdi turistici», oltre che su «tetti e coperture».

Prime reazioni

Se e quando le fasce tricolori verranno nuovamente sentite dalla Giunta sulle aree idonee, non è dato saperlo. Ma da Macomer, il sindaco Riccardo Uda dice: «La presidente Todde ha fatto benissimo ad avviare il confronto con i Comuni. Ribadisco quanto nel nostro incontro territoriale: Macomer, che alle fonti rinnovabili ha già dato, non cederà porzioni di zona industriale per fare spazio a nuovi impianti. Quelle aree dovranno essere usate esclusivamente per garantire lo sviluppo economico e produttivo del Centro Sardegna». Un messaggio alla Giunta arriva anche dall’avvocato Michele Zuddas: «Accelerare sul ddl mentre è in corso la vidimazione delle firme raccolte a sostegno della Pratobello 24, si configura come una prova di forza e arroganza che suggerisce l'intenzione, da parte della presidente, di tracciare un solco netto tra la Regione e la nazione sarda».

I tempi

In ogni caso, mercoledì il ddl approda in Consiglio regionale: l’esame prenderà avvio in commissione Urbanistica, la quarta, presieduta da Roberto Ligioi (M5S). La maggioranza ha tutto l’autunno davanti per arrivare al testo definitivo. E magari snellire quei sette allegati considerati farraginosi nell’articolazione. Non un dettaglio per una parte del Campo largo che non ha nascosto il fastidio.

