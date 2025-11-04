VaiOnline
Consiglio.
04 novembre 2025 alle 01:24

Aree idonee, domani in Aula la modifica della legge 

Una norma per sciogliere i nodi interpretativi che rischiano di frenare la transizione energetica e l'applicazione della legge 20 del 2024 sulle aree idonee e non idonee a ospitare impianti di energia rinnovabile in Sardegna. È il primo punto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale prevista per domani alle 10.30.

La proposta di legge, primi firmatari Antonio Solinas del Pd e Gianluca Mandas del M5S, introduce alcune modifiche per chiarire meglio la legge. I proponenti le ritengono necessarie per evitare che interpretazioni restrittive della norma compromettano l'efficacia degli incentivi. In particolare, si precisano le condizioni di realizzabilità degli impianti in quattro ambiti cruciali: ambiente urbano, coperture, aree già trasformate e zone industriali.La correzione non inciderà comunque sul giudizio della Consulta sulla legge, di cui si attende la pronuncia.

La seduta proseguirà con la discussione di diverse mozioni: tra cui quella del capogruppo di FdI Paolo Truzzu «sulla necessità urgente di abbattere l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili al fine di favorire lo sviluppo del trasporto aereo in Sardegna», quella del capogruppo di FI Angelo Cocciu «sulla garanzia e sul rilancio delle unità operative di ostetricia e ginecologia e di pediatria presso il presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia e dell'Asl Gallura, con immediati interventi a tutela del punto nascita e della popolazione della Gallura» e quella del capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca, «sull'autonomia differenziata e l'urgenza di adottare le norme di attuazione dello Statuto finalizzate a rafforzare la competitività della Sardegna».

