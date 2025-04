«Aree idonee, conflitto di attribuzione» 

La Regione solleva il conflitto di attribuzione con lo Stato per le autorizzazioni di Valutazione d’impatto ambientale (Via) rilasciate dal ministero dell’Ambiente. Il ricorso alla Corte Costituzionale riguarda tre decreti del Mase, pubblicati a partire dal 17 febbraio scorso, per l’autorizzazione di tre impianti agrivoltaici che insisterebbero nei Comuni di Siamaggiore, Solarussa, Tramatza, Zeddiani, Zerfaliu. Decreti emanati – scrive in una nota la Regione – senza neppure verificare se il progetto in esame ricadesse in un’area individuata come idonea dal provvedimento sulle aree idonee approvato a dicembre, quindi «escludendo aprioristicamente l’applicazione della legge votata dal Consiglio regionale e regolarmente in vigore e ritenendo, inoltre, illegittima qualsiasi disposizione normativa di rango regionale». Il Mase, dal punto di vista dei ricorrenti, «ha tenuto una condotta contraria alle potestà legislative attribuite dallo Statuto sardo, in particolare nelle materie dell’urbanistica, dell’edilizia e della tutela del paesaggio, della produzione e distribuzione dell’energia». Così la governatrice Alessandra Todde ha dato mandato all’avvocatura di promuovere il giudizio davanti alla Consulta per chiedere che venga ribadita la potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di urbanistica, compreso il diritto di tutela paesistico ambientale, la potestà normativa in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, oltre che edilizia, in materia di agricoltura e foreste. È la seconda volta – dopo il ricorso sul caso decadenza della governatrice - che la Giunta Todde solleva un conflitto di attribuzione.

Il Comitato scientifico

Intanto lunedì alle 17, nella Sala Tirso 1 di Palazzo Tirso a Cagliari, il Comitato scientifico per l’insularità in Costituzione presenta l’esposto alle Procure sarde contro i danni ambientali e le violazioni di legge causati dalle rinnovabili al paesaggio sardo.Sono sotto accusa i decreti nazionali che impongono all’isola oltre 6mila mw di produzione senza pianificazione né coinvolgimento delle comunità. Il comitato ha chiesto l’apertura di indagini per disastro ambientale e danneggiamento del patrimonio paesaggistico e sottolinea che la Regione, dotata di Statuto speciale, esercita competenza legislativa primaria in materia ambientale e paesaggistica, confermata dalla giurisprudenza costituzionale.

