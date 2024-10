Aree idonee, centrodestra sull’Aventino 

Primo via libera tra le polemiche al disegno di legge sulle aree idonee. Le commissioni quarta e quinta in seduta congiunta hanno infatti votato a favore del provvedimento della Giunta che applica il decreto del ministro Pichetto Fratin, ma non prima che la minoranza abbandonasse i parlamentini. I commissari del centrodestra si sono infuriati perchè il maxi emendamento della Giunta è stato depositato all'ultimo, non dando quindi la possibilità ai consiglieri di studiarlo nel dettaglio prima del voto in commissione.

«Abbiamo chiesto il tempo almeno di leggerlo, per metterci nelle condizioni di integrarlo e lavorarci. Non siamo stati ascoltati», ha dichiarato il capogruppo di Alleanza Sardegna Franco Mula. Il capogruppo di FI Angelo Cocciu ha ribadito la contrarietà del suo partito al ddl della Giunta, «e infatti non abbiamo presentato emendamenti al testo: abbiamo sostenuto dall'inizio la legge di iniziativa popolare Pratobello, e continueremo a farlo». Secondo il capogruppo di FdI Paolo Truzzu, «quello della Giunta col maxi emendamento è stato un blitz, i consiglieri della maggioranza hanno cercato la più comoda delle scorciatoie per evitare di affrontare le questioni poste dalla Pratobello e dalle opposizioni». La palla passa ora al Cal che dovrà esprimere, entro 15 giorni, un parere sul testo, quindi il provvedimento tornerà nelle commissioni per l'approvazione definitiva. A quel punto le opposizioni potrebbero chiedere i dieci giorni, da regolamento, per esaminare il testo: tradotto, il ddl potrebbe approdare in aula non prima del 20 ottobre. (ro. mu.)

