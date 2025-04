Aree idonee, caos nei decreti ministeriali 

Tutto in pochi giorni, ad aprile. Due progetti agrivoltaici nel Sassarese e uno eolico in Ogliastra autorizzati dal Ministero perché la legge regionale sulle aree non idonee è considerata «illegittima» e quindi inapplicabile. Un ulteriore impianto agrivoltaico, sempre nel nord Sardegna, bocciato (anche) perché la Regione ha varato la sua norma sulla gestione delle rinnovabili. Un altro maxi piano sull’eolico, a Villanovafranca, non autorizzato in virtù di una sfilza di pareri negativi che, tra le righe, richiamano anche la medesima legge. E ancora pale, stavolta a Truncu Reale (Sassari), che sono andate a sbattere con un decreto negativo nel quale la norma sarda non viene nemmeno menzionata. È grande la confusione sotto il cielo dove brilla il sole e soffia il vento che società grandi e piccole vogliono sfruttare per fare profitto in Sardegna.

La confusione

I provvedimenti emanati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sono stati sei in soli dieci giorni, tra il 2 e l’11 aprile. Sono le decisioni adottate su richieste di valutazioni ambientali presentate per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile nell’Isola, che prevedono decine e decine di ettari di pannelli e torri eoliche alte centinaia di metri. A leggere i dispositivi emerge più di una contraddizione. Ma c'è una costante. A Roma ci sono due modalità di approccio verso la legge sarda numero 20 del 2024, che la Giunta Todde ha voluto – e il Consiglio regionale ha approvato - nella convinzione di poter gestire l’assalto energetico: o viene snobbata o è richiamata nelle carte, in via residuale, quando un progetto è da rimandare il mittente. Succede mentre la Regione annuncia di aver sollevato davanti alla Corte costituzionale il conflitto di attribuzioni con lo Stato: una reazione al via libera, a fine marzo, a tre distese di pannelli fotovoltaici nell’Oristanese in aree che per la Regione non erano idonee. La governatrice è stata convocata in Consiglio dei ministri. Intanto gli uffici continuano a smistare pratiche. E a valutare, pressoché sempre, sulla base di leggi nazionali.

Un buon inizio

Il mese sembrava iniziato bene. Il 2 aprile arriva a dama il procedimento autorizzativo sull’impianto agrivoltaico Nurra 2, avviato a novembre del 2022 dalla Tommaso Srl del gruppo lombardo Combigas, che fa capo alla statunitense Sunpower Corp: sono proposti quattro campi di pannelli di silicio su una superficie complessiva di 51,2 ettari. La bocciatura del Servizio valutazioni ambientali è su tutta la linea. Hanno detto no tutte le commissioni chiamate a valutare, sia quella speciale per il Pnrr che gli uffici competenti del Ministero della Cultura. Nel decreto finale con pronuncia di parere negativo si legge anche che «l’intervenuta efficacia della legge regionale 20 del 2024» di fatto «supera le controdeduzioni della Tommaso Srl (...) sia con riguardo alle aree idonee di cui al comma 8 dell’articolo 20 del decreto legislativo 199 del 2021 (Draghi) come anche delle aree non idonee» stabilite dalla legge regionale. Sembra un punto a favore della linea dell'esecutivo Todde. Ma è solo un fuoco di paglia.

La giravolta

Trascorre un giorno e la musica cambia. Meglio: lo spartito è capovolto. È il 3 aprile, stesso ufficio ministeriale, nuova pratica in decisione: c’è l'ok all'operazione agrivoltaica “Unali” che si dispiega su 33,4 ettari accanto alla strada dei Due Mari, a Sassari, progettata dalla milanese Baiona Sun. Vengono imposte delle prescrizioni durante la realizzazione. Ma nella sostanza c’è il sì. Il decreto di compatibilità ambientale dà atto dell’esistenza della legge regionale sulle aree non idonee, ma considera anche l’ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso in via cautelare la parte del decreto del Mase (21 giugno 2024) che «sembra lasciare alle Regioni la facoltà di restringere il campo di applicazione delle aree definite idonee»m alla quale la Sardegna si era appigliata per legiferare. Da qui consegue «l’illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell’individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale». Il giovedì è considerato lettera morta ciò che il giorno precedente, mercoledì 2 aprile, aveva contribuito alla decisione contraria.

La linea ministeriale

Lo scarso “riguardo” verso la legge regionale a Roma sembra influenzare l’interpretazione prevalente del complesso sistema normativo in tema di rinnovabili. La stessa argomentazione – efficacia nulla – è riportata nel parere positivo di compatibilità ambientale emesso l’11 aprile su un’altra istanza della Baiona Sun: è il progetto agrivoltaico Busia che si estende per 34 ettari già di sua proprietà nel Comune di Sassari. La società dovrà rimodulare alcuni aspetti del progetto, ma sulla base di norme nazionali: anche se condizionato, il via libera c’è. Come successo tre giorni prima, l’8 aprile, quando con l’approvazione il Mase ha imposto delle condizioni alla società Sardaeolica (gruppo Saras) per l'impianto di otto pale alte duecento metri sui tacchi d'Ogliastra, tra Perdasdefogu e Ulassai. Un iter travagliato, con il progetto prima dimezzato e poi riabilitato dal Tar. E ora autorizzato. La legge sarda sulle aree non idonee? Richiamata, giudicata illegittima e disapplicata: tutto per decreto.

Smacco eolico

Negli ultimi giorni si sono decise anche le sorti del progetto eolico Su Murdegu: sette aerogeneratori a Villanovafranca, ma sarebbero interessati anche Furtei, Sanluri e Villamar. L’ha proposto la Grv Wind Sardegna 7, del gruppo milanese Gr Value, che tra i tanti benefici aveva sottolineato che avrebbe effettuato due assunzioni sul territorio e versato royalties al Comune. Il Ministero il 9 aprile ha detto no. Tra i vari pareri contrari che hanno contribuito alla decisione c’è anche quello, articolato, della Soprintendenza speciale del Pnrr del Ministero alla Cultura, che a marzo è stato aggiornato «ai sensi della legge regionale 20». Stesso destino, la bocciatura espressa l’11 aprile, per l’eolico progettato dalla Fimenergia Srl a Truncu Reale (Sassari). L’idea era quella di installare nove pale alte 200 metri. Per gli uffici ministeriali la documentazione era carente, l’analisi degli impatti cumulativi non era esaustiva, così come quella sulla componente faunistica. Pecche che hanno portato al parere negativo. Nei documenti decisori la legge regionale risulta non pervenuta.

