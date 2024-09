Aree idonee, bagarre in Consiglio 

«Il sindaco continua a prendere decisioni in Giunta senza discutere prima con il Consiglio, così non si può andare avanti». Volano gli stracci nell’Aula di piazza Cellarium fra il consigliere Alberto Cappai - ex Udc, poi avvicinato al Psd’Az e da mesi nel gruppo Misto - e il sindaco Gigi Concu. Toni accesi - quelli usati da Cappai - che sanno di ultimatum lanciato verso lo scranno del primo cittadino e rischiano di spezzare gli equilibri in maggioranza: «Il tempo massimo è scaduto», le parole urlate dal consigliere. «Troppo astio che non riesco a capire», la replica di Concu in Municipio, «non ho niente da nascondere, e soprattutto in Consiglio si viene per lavorare, non a fare cagnara».

L’attacco

A scatenare l’attacco politico di Cappai contro il sindaco - e parte della maggioranza di cui formalmente fa parte - è stata la pratica che dovrebbe definire aree idonee e non per gli impianti di energia rinnovabile nel territorio di Selargius. Il documento già approvato dalla Giunta è stato inviato in Regione, e approdato in Consiglio lo scorso 17 settembre. Ma la discussione finale e il voto della delibera sono slittati ancora. «Non può pretendere di portare le pratiche in Consiglio per una semplice presa d’atto», dice Cappai riferendosi al sindaco. «Molti file allegati non sono visualizzabili e la materia è complessa, oltretutto questa pratica potrebbe compromettere l’agro di Selargius per sempre». Poi la richiesta di discussione che però è slittata. «Che senso ha rimandare ancora, la prossima settimana potrebbe essere troppo tardi e si rischia di spazzare via la vocazione agricola di questo Comune». Parole condivise dal consigliere di minoranza Franco Camba: «Il sindaco ha approvato in Giunta una delibera che creerà grossi problemi a Selargius, e sta cercando di ripartire la responsabilità in Consiglio, ma noi non ci renderemo complici».

L’ultimatum

Poi lo scontro politico che sa di ultimatum. «Dall’inizio della consiliatura non hai mai affrontato gli argomenti prima in Consiglio, sempre dopo averli discussi in Giunta», ribadisce Cappai rivolgendosi al sindaco. «Il tempo massimo è scaduto: se si continua così gli equilibri di maggioranza cambieranno a breve, e la colpa è solo tua perché continui ad avere un atteggiamento sbagliato nei confronti di alcuni esponenti della tua maggioranza».

La replica

Immediata la replica del sindaco in Consiglio. «Dispiace sentire interventi così astiosi, il rispetto reciproco è fondamentale», le parole di Concu. «Non è questo il modo di lavorare, così non riusciamo a produrre nulla di utile per il nostro territorio. L’ho già detto e lo ripeto, non ho nulla da nascondere, e soprattutto se c’è qualche problema sulle pratiche in discussione - o un’esigenza particolare - si può chiamare prima il sindaco o la presidenza per decidere cosa fare. Non si può arrivare in Consiglio con l’intento di fare cagnara».

Sullo sfondo resta in sospeso la ripartizione delle deleghe in Giunta fatta due anni fa, dove Cappai non ha partecipato. Malumori già emersi nei mesi scorsi in Consiglio, con Lega e lo stesso Cappai che rivendicano una poltrona.