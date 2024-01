Aree giochi, individuati i nuovi spazi 

Il Comune ha individuato le aree pubbliche per l’installazione di attività di spettacolo viaggiante ed ha pubblicato un bando per raccogliere le adesioni.

Quelle per attrazioni singole (o al massimo due) sono in piazza Giovanni XXIII (compatibilmente con lo svolgimento dei mercatini tematici già previsti); piazza Galilei; piazza Garibaldi (area ex distributore di carburante); piazza dei Giudicati; piazzale del Lazzaretto (limitatamente all’area di proprietà comunale - parte non ricadente nel demanio marittimo); Su Siccu (limitatamente all’area comunale - compatibilmente con lo svolgimento di altre iniziative eventualmente stabilite dall’Amministrazione nell’area).

Per i luna park o parchi di divertimento, invece, gli spazi disponibili sono l’Arena Grandi Eventi a Sant’Elia e l’area di via Aresu angolo via Asquer. Le domande possono essere inoltrate dalle 14 di oggi alle 14 del 17 gennaio, solo in modalità telematica, sul sito del Comune, nella sezione “Attività produttive, commercio e turismo”. Informazioni possono essere richieste all’indirizzo pec: pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it.

