Aree fitness e nuovi giochi nei parchi 

Allenarsi sotto casa, senza abbonamenti, diventa possibile. Dalle passeggiate agli esercizi a corpo libero, i parchi di Monserrato diventano palestre a cielo aperto in vista dell’estate: nelle aree verdi sono in fase di montaggio, in questi giorni, nuove strutture multifunzionali per il fitness, con diverse postazioni tra sbarre, anelli e percorsi su scale orizzontali e parallele. Tutto l’occorrente, insomma, per un circuito d’allenamento a corpo libero. Dalle trazioni a piegamenti per braccia e petto, dagli esercizi per gli addominali a movimenti più dinamici.

La mappa

Finanziata con l’avanzo di bilancio, la misura è figlia di un progetto da 200 mila euro per il completamento delle aree verdi comunali, in cui stanno arrivando anche nuovi giochi per bambini, mentre più avanti toccherà a illuminazione e zone per i cani. La mappa delle installazioni interessa, al momento, tre spazi della città, tutti di recente costruzione: il parco della Memoria, nell’ex cimitero in via Marcantonio, il giardinetto di via Tonara, inaugurato a dicembre 2025, e il più giovane di tutti – è ancora in realizzazione –, vale a dire l’area verde tra via Caracalla e vico I Capo Frasca. In futuro l’intervento si amplierà anche in altri spazi: il programma prevede nuovi arredi anche in via Capo Coda Cavallo.

Il sindaco

«Il progetto di installazione di attrezzature fitness in alcune aree riqualificate della nostra città è portato avanti dall’assessorato ai Lavori Pubblici in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente», presenta la novità il sindaco Tomaso Locci. «L’obiettivo è semplice: offrire a tutti i cittadini la possibilità di vivere questi spazi in modo ancora più completo, non solo come luogo di svago per le famiglie, ma anche come palestra a cielo aperto per chi vuole tenersi in forma». Si tratta dell’ennesimo investimento dal punto di vista ambientale portato avanti dalla Giunta Locci: tra riqualificazioni di terreni in degrado e realizzazioni ex novo, negli ultimi anni Monserrato ha visto notevolmente aumentare le proprie aree verdi, portando anche una parte della popolazione a ironizzare sulla “amministrazione dei parchi”.

La filosofia

Una scelta rivendicata dall’assessore Raffaele Nonnoi: «Dopo il Covid abbiamo visto quanto siano importanti i polmoni verdi per una città con un clima come il nostro. Abbiamo scelto di coprire più zone possibili, in modo tale che tutti, dai bambini agli adulti, fino alle persone anziane, possano usufruire di spazi all’aperto in totale comfort e sicurezza».

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