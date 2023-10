Aree fabbricabili rivisti i valori per pagare l’Imu 

La Giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili situate nel territorio, da utilizzare per il calcolo della base imponibile dell’Imu per l’anno 2023. I valori hanno il solo scopo di orientare il contribuente, facilitando l’individuazione della base imponibile, di cui si dovrà tener conto per il pagamento del saldo 2023 con scadenza a dicembre.«L’aggiornamento - afferma l’assessora al Bilancio Rachele Piras - tiene conto delle condizioni attuali del mercato immobiliare e rappresenta uno strumento di consultazione semplice ed efficace per i cittadini. Nel contesto della nostra politica di compliance tributaria avviata negli ultimi anni, ci aspettiamo che questo possa contribuire a evitare contenziosi con l’ente». Piras esprime gratitudine all’ ufficio Tributi che ha guidato il processo di aggiornamento dei valori in collaborazione con l'Agenzia del Territorio e l’ufficio Urbanistica.

Per verificare in quale zona Omi ricade l’area edificabile si può fare la ricerca su mappa tramite il servizio di navigazione territoriale al link https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/geopoi_omi/index.php

I valori delle aree edificabili ricadenti in ognuna delle zone omogenee sono pubblicati sul sito web del Comune di Nuoro.

